Lyn May deslumbra con su versión sorprendente de 'La Malagueña'

La vedette mexicana Lyn May volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales, esta vez por su apariencia y por el lanzamiento de una inesperada versión de "La Malagueña", una de las canciones más representativas del repertorio tradicional mexicano.
La actriz, bailarina y cantante, que durante décadas ha sido reconocida por su participación en el cine de ficheras y sus espectáculos de cabaret, decidió explorar nuevamente la música ranchera con una interpretación acompañada de mariachi.
El sencillo fue lanzado el 3 de noviembre de 2026 y su estreno comenzó a generar diferentes reacciones entre los internautas, quienes comentaron tanto su interpretación vocal como su presencia en el video promocional.
A través de sus redes sociales, la artista invitó a sus seguidores a escuchar la canción, disponible en plataformas digitales, y compartir sus opiniones sobre esta nueva propuesta musical.
Su publicación despertó curiosidad entre quienes conocen su trayectoria como vedette, pero también entre nuevas generaciones que la han descubierto gracias a sus videos y apariciones virales.
Así canta Lyn May "La Malagueña"
La artista compartió un adelanto de su interpretación en redes sociales, donde anunció que su nueva canción ya podía escucharse en diferentes servicios de música.
En la publicación, Lyn May expresó su entusiasmo por interpretar el tema con acompañamiento de mariachi e invitó a sus admiradores a cantar junto a ella.
"¡YA DISPONIBLE! Vayan a escuchar La Malagueña en todas las plataformas digitales. Canten conmigo, dedíquenla y díganme qué les pareció mi primera vez con mariachi. ¡Los amo!", escribió la famosa vedette.
El anuncio llamó la atención porque se trata de una composición que exige una interpretación vocal expresiva y que ha sido grabada por numerosos artistas reconocidos internacionalmente.
En esta ocasión, Lyn May apostó por imprimirle su personalidad y estilo a una canción que forma parte de la historia musical mexicana.
Aunque muchos seguidores la identifican principalmente por sus bailes y su trayectoria cinematográfica, la artista ha desarrollado proyectos musicales a lo largo de varias décadas.
Su nueva grabación representa otra oportunidad para mostrar esa faceta ante el público.
Su apariencia también genera comentarios
Además del lanzamiento musical, la presencia de Lyn May volvió a despertar comentarios relacionados con su aspecto físico.
La vedette ha sido una de las figuras del espectáculo mexicano cuya apariencia ha generado mayor atención mediática, especialmente por los cambios que ha experimentado su rostro con el paso de los años.
Durante diferentes entrevistas, la artista ha hablado abiertamente sobre procedimientos estéticos a los que se sometió en su juventud y las complicaciones que enfrentó posteriormente.
Según sus propios testimonios, fue víctima de intervenciones realizadas con sustancias inadecuadas que provocaron consecuencias permanentes en su rostro.
Esta experiencia ha sido abordada en distintas ocasiones por medios mexicanos y por la propia artista, quien ha explicado cómo afectó su vida personal y profesional.
Pese a las críticas y comentarios que ha recibido durante años, Lyn May ha continuado participando en espectáculos, producciones musicales y proyectos de entretenimiento.
En una entrevista publicada en 2025 por Revista 192, la vedette aseguró que actualmente no busca conservar una apariencia juvenil, sino sentirse plena y seguir trabajando mientras cuente con el respaldo del público.
Su presencia en redes sociales también ha permitido que nuevas generaciones conozcan su historia y su personalidad.
Las reacciones a la nueva canción de Lyn May
Como suele ocurrir con las publicaciones de la vedette, el lanzamiento de "La Malagueña" provocó comentarios de diferentes tipos.
Algunos usuarios celebraron que continúe activa en la industria del entretenimiento, mientras otros reaccionaron con humor ante su interpretación.
Entre los mensajes que circularon destacó el de un seguidor que escribió: "¡Hasta que un artista canta igual que yo! Te amo, Lyn".
Otro internauta incluso propuso una colaboración inesperada al comentar: "Un dueto con Florinda Meza".
Las respuestas reflejan la manera en que Lyn May continúa generando conversación entre públicos de distintas edades.
Para algunos, su regreso a las plataformas musicales representa una muestra de perseverancia y de su interés por explorar diferentes géneros.
Otros han centrado sus comentarios en su particular estilo vocal y en la forma en que interpreta esta conocida composición.
Hasta el momento, la artista no ha anunciado una gira relacionada con el lanzamiento ni ha confirmado nuevas colaboraciones derivadas de esta canción.
Lyn May ya había interpretado "La Malagueña" en televisión
Aunque la nueva grabación fue presentada como una experiencia especial con mariachi, no es la primera vez que Lyn May interpreta esta canción públicamente.
En agosto de 2021, la artista participó en el concurso musical ¡Quiero cantar!, del programa mexicano Venga la Alegría.
Durante aquella presentación eligió "La Malagueña", un tema que sorprendió al jurado por su dificultad vocal.
La vedette apareció con un vestuario negro adornado con flecos brillantes y una peluca rubia, mientras interpretaba la canción en un escenario ambientado como una cantina.
Su actuación recibió una calificación de 10 por parte de los jueces, lo que convirtió el momento en uno de los más recordados de su participación en el programa.
La cantante Manoella Torres, quien estuvo presente durante aquella emisión, también reconoció la dificultad de interpretar una pieza de esas características.
Cinco años después, Lyn May decidió retomar el tema y convertirlo en un lanzamiento disponible en plataformas digitales.
La trayectoria musical de Lyn May
Aunque su nombre está estrechamente relacionado con el cine y los espectáculos de cabaret, Lyn May también cuenta con una trayectoria discográfica.
En 1979 lanzó el álbum "Infiel", una producción que incluyó canciones acompañadas por músicos de mariachi y orquesta.
Con el paso de los años, la artista continuó explorando diferentes propuestas musicales y participando en proyectos que combinaban canto, baile y actuación.
En 2021 llamó la atención al incursionar en la música urbana con el lanzamiento de "La Loba".
Posteriormente presentó canciones como "Qué le pasa a Lupita", "Ni a los talones" y "Todos nos morimos", esta última relacionada con su acercamiento a los corridos.
En 2024 también publicó temas como "El ladrón", "La cariñosa" y "Camarón pelao".
Estos lanzamientos reflejan su interés por mantenerse activa en la industria musical, incluso después de varias décadas de trayectoria.