Adria Arjona es reconocida en Hollywood: Celebración con Momoa

La actriz Adria Arjona continúa consolidando su carrera en Hollywood y esta vez protagonizó uno de los momentos más especiales de su trayectoria profesional al recibir el prestigioso reconocimiento WIF Max Mara Face of the Future Award 2026, otorgado por la organización Women in Film (WIF).
La artista, hija del reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la puertorriqueña Leslie Torres, fue homenajeada el jueves 5 de noviembre durante una ceremonia celebrada en el hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills, California.
La gala reunió a destacadas figuras de la industria cinematográfica y televisiva, quienes reconocieron el talento, la trayectoria y las contribuciones de mujeres que están dejando huella en el entretenimiento.
Sin embargo, además del importante galardón, uno de los momentos que más llamó la atención fue la presencia de su pareja, el actor Jason Momoa, conocido por sus participaciones en Aquaman y Game of Thrones.
El intérprete acompañó a Arjona durante la celebración y posteriormente compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, dejando ver el orgullo que siente por los logros profesionales de su novia.
El romántico mensaje de Jason Momoa para Adria Arjona
A través de su cuenta oficial de Instagram, @prideofgypsies, Jason Momoa compartió imágenes de la ceremonia en las que aparece abrazando a Adria Arjona frente a las cámaras.
En una de las publicaciones, el actor escribió: "I'm so proud of you mi amor". La frase, que en español significa "Estoy muy orgulloso de ti, mi amor", estuvo acompañada de una imagen de ambos durante el evento.
En otra historia, Momoa mostró el programa oficial de los WIF Honors 2026, en el que aparecía el nombre de su pareja entre las homenajeadas de la noche.
Sobre la fotografía escribió: "Mi amor, so proud of you", reiterando su admiración por el reconocimiento que recibió la actriz.
Las publicaciones, compartidas el 6 de noviembre, evidenciaron el apoyo del protagonista de Aquaman hacia Arjona y se convirtieron en una de las muestras públicas de cariño de la pareja.
Durante la alfombra roja, ambos también posaron juntos ante los fotógrafos. Arjona lució un elegante vestido negro, mientras Momoa eligió un atuendo compuesto por un suéter claro, pantalón oscuro y sus características gafas.
La aparición conjunta volvió a despertar el interés de los seguidores de ambos artistas, quienes han seguido de cerca su relación sentimental.
¿Qué significa el premio que recibió Adria Arjona?
El WIF Max Mara Face of the Future Award es un reconocimiento que destaca a actrices que han demostrado talento, proyección internacional y compromiso con el desarrollo de la industria audiovisual.
El galardón forma parte de una colaboración entre Women in Film y la firma italiana de moda Max Mara, que desde hace años impulsa el reconocimiento de mujeres con carreras prometedoras en el cine y la televisión.
Adria Arjona fue seleccionada como la homenajeada de 2026, convirtiéndose en la vigesimoprimera actriz en recibir esta distinción.
Entre las intérpretes que han sido reconocidas anteriormente se encuentran Emily Blunt, Zoë Saldaña, Hailee Steinfeld y Zoey Deutch.
La elección de Arjona representa un nuevo paso en su crecimiento profesional, especialmente después de participar en producciones que han tenido una importante proyección internacional.
El reconocimiento también destaca el papel de las mujeres dentro del entretenimiento y la importancia de abrir oportunidades para nuevas generaciones de artistas.
Una noche llena de estrellas en Hollywood
La ceremonia WIF Honors 2026 reunió a importantes personalidades del cine y la televisión en una velada dedicada a celebrar los logros de mujeres que han contribuido al desarrollo de la industria.
Entre las asistentes destacaron Salma Hayek, Jane Fonda, Hannah Waddingham, Brittany Snow y Sharon Stone.
Durante la gala, Salma Hayek recibió el Jane Fonda Humanitarian Award, un reconocimiento a su compromiso humanitario.
Por su parte, Hannah Waddingham, conocida por su participación en la serie Ted Lasso, fue distinguida con el Crystal Award for Advocacy in Television.
También fueron homenajeadas Beth de Araújo y Gemma Chan por su trabajo relacionado con la película Josephine, mientras que Pamela Abdy recibió el primer Vanguard Award.
La participación de Adria Arjona en este grupo de homenajeadas reafirma su presencia en una industria en la que ha conseguido abrirse camino mediante diferentes producciones cinematográficas y televisivas.
Además de la ceremonia principal, la actriz fue protagonista de una recepción organizada por Max Mara en el Chateau Marmont de Los Ángeles, donde estuvo acompañada por Momoa y otras figuras del entretenimiento.
Adria Arjona y su ascenso en Hollywood
Nacida el 25 de abril de 1992 en San Juan, Puerto Rico, Adria Arjona ha construido una carrera que la ha llevado a participar en importantes producciones internacionales.
La actriz creció rodeada de música y arte debido a la trayectoria de su padre, Ricardo Arjona, uno de los cantautores más reconocidos de Latinoamérica.
Durante su infancia vivió en diferentes países, entre ellos México, antes de trasladarse a Estados Unidos, donde comenzó a prepararse profesionalmente para la actuación.
En Nueva York estudió en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg y trabajó como mesera mientras buscaba oportunidades para desarrollar su carrera artística.
Sus primeros pasos en televisión incluyeron participaciones en producciones como Person of Interest y True Detective, que le permitieron comenzar a ganar experiencia frente a las cámaras.
Posteriormente interpretó a Anathema Device en la serie Good Omens y alcanzó mayor reconocimiento internacional gracias a su participación en Andor, producción perteneciente al universo de Star Wars.
En el cine también ha formado parte de películas como Pacific Rim: Uprising, Morbius, 6 Underground y Hit Man, esta última junto a Glen Powell.
Su versatilidad le ha permitido interpretar personajes en historias de acción, ciencia ficción, drama y comedia romántica.
El premio WIF Max Mara Face of the Future 2026 llega en un momento importante de su carrera, marcado por su participación en nuevos proyectos cinematográficos y su creciente presencia en Hollywood.
La historia de amor entre Jason Momoa y Adria Arjona
Además de sus respectivas carreras, la relación sentimental entre Jason Momoa y Adria Arjona ha despertado el interés de los seguidores del espectáculo.
La pareja confirmó públicamente su romance en mayo de 2024, cuando el actor compartió fotografías de un viaje a Japón en las que apareció acompañado por la actriz.
Desde entonces, ambos han realizado diferentes apariciones públicas y han compartido algunos momentos de su relación a través de las redes sociales.
Momoa estuvo casado anteriormente con la actriz Lisa Bonet, con quien tiene dos hijos. Tras su separación, el intérprete inició una nueva etapa personal que ha compartido en algunas ocasiones con sus seguidores.
Por su parte, Arjona ha mantenido gran parte de su vida privada alejada de los reflectores, aunque no ha ocultado su relación con el protagonista de Aquaman. También es divorciada pero no tiene hijos.
La reciente aparición de ambos durante los WIF Honors 2026 demuestra el apoyo que existe entre los artistas, especialmente en momentos importantes de sus respectivas trayectorias.