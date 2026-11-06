 Kendall y Kylie Jenner: Caos en redes por su beso polémico
Farándula

Kendall y Kylie Jenner causan caos en las redes tras darse polémico beso

Un video de las celebridades compartido por Khloé Kardashian se ha hecho viral desatando controversia sobre la muestra de afecto entre las hermanas.

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Kendall y Kylie Jenner, Instagram
Kendall y Kylie Jenner / FOTO: Instagram
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Un video compartido por Khloé Kardashian en redes sociales mostró a Kendall y Kylie Jenner divirtiéndose en una noche de fiesta familiar, donde tuvieron un gesto que generó una ola de comentarios: ambas se dieron un beso en los labios mientras bailaban, se abrazaban y reían juntas.

La publicación, realizada como parte de los saludos por el cumpleaños número 31 de Kendall Jenner, rápidamente llamó la atención en plataformas como Reddit, X y TikTok.

En el video, Kendall le pide a Kylie Jenner un beso, y la empresaria responde dándoselo en los labios. Luego, ambas se abrazan y siguen riendo.

"Amo a estas dos pequeñas palomitas" y "Feliz cumpleaños a mi Kenny, mi amor para siempre", escribió Khloé.

Sin embargo, el video pertenece a una celebración anterior. Los atuendos que visten las hermanas coinciden con los que usaron en la fiesta en la playa que Kendall organizó para su cumpleaños número 30 en 2025, y no forman parte de la reunión de este año.

El gesto desató una discusión entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales calificaron la muestra de afecto como incómoda o poco habitual entre hermanas.

Comentarios como "¿Eso es normal?" y "Esto no es normal" reflejaron la incomodidad de ciertos sectores, mientras que otros lo consideraron inapropiado. También hubo quienes defendieron a las Jenner, asegurando que el beso fue una muestra de diversión y sin connotaciones sexuales: "Se están divirtiendo, déjenlas en paz", escribió un usuario.

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Kylie Jenner mensaje Kendall - Instagram

Emotivos homenajes de cumpleaños

La serie de publicaciones familiares por el cumpleaños de Kendall Jenner continuó. El 3 de noviembre de 2026, la modelo celebró sus 31 años y su familia le dedicó mensajes y fotografías. Kylie Jenner compartió en Instagram un carrusel de imágenes de ambas en su infancia, con la dedicatoria:

"Soy quien soy gracias a quien tú has sido para mí", además de llamarla su "hermana avestruz/ciervito" y desearle feliz cumpleaños.

En otra publicación, Kylie subió una fotografía de cuando ambas eran pequeñas y vestían atuendos coordinados, acompañada por el texto: "Una parte de mí siempre será tu hermanita, aquí para tomarte de la mano".

Kim Kardashian también homenajeó a Kendall con una imagen de su adolescencia en la que aparece abrazando y besando en la mejilla a su hermana menor cuando era bebé. Kim escribió:

"Mi pequeña Kenny. El más feliz de los cumpleaños. Sé que este año te traerá muchísima alegría y no puedo esperar para estar a tu lado y presenciar otro año mágico", y cerró con un "Te amo".

Kris Jenner, la matriarca del clan, publicó un homenaje con fotografías familiares y destacó tanto los logros profesionales de Kendall como sus cualidades personales.

"Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado, pero aún más orgullosa de la mujer increíble que eres y de la vida que estás construyendo para ti misma", escribió. Además, describió a su hija como amable, apasionada, paciente, divertida, cariñosa, inteligente, creativa, dulce y leal, y añadió: "Por más adulta que seas, siempre serás mi pequeña".

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