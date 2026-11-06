Kendall y Kylie Jenner: Caos en redes por su beso polémico

Un video compartido por Khloé Kardashian en redes sociales mostró a Kendall y Kylie Jenner divirtiéndose en una noche de fiesta familiar, donde tuvieron un gesto que generó una ola de comentarios: ambas se dieron un beso en los labios mientras bailaban, se abrazaban y reían juntas.
La publicación, realizada como parte de los saludos por el cumpleaños número 31 de Kendall Jenner, rápidamente llamó la atención en plataformas como Reddit, X y TikTok.
En el video, Kendall le pide a Kylie Jenner un beso, y la empresaria responde dándoselo en los labios. Luego, ambas se abrazan y siguen riendo.
"Amo a estas dos pequeñas palomitas" y "Feliz cumpleaños a mi Kenny, mi amor para siempre", escribió Khloé.
Sin embargo, el video pertenece a una celebración anterior. Los atuendos que visten las hermanas coinciden con los que usaron en la fiesta en la playa que Kendall organizó para su cumpleaños número 30 en 2025, y no forman parte de la reunión de este año.
El gesto desató una discusión entre usuarios de redes sociales, algunos de los cuales calificaron la muestra de afecto como incómoda o poco habitual entre hermanas.
Comentarios como "¿Eso es normal?" y "Esto no es normal" reflejaron la incomodidad de ciertos sectores, mientras que otros lo consideraron inapropiado. También hubo quienes defendieron a las Jenner, asegurando que el beso fue una muestra de diversión y sin connotaciones sexuales: "Se están divirtiendo, déjenlas en paz", escribió un usuario.
Emotivos homenajes de cumpleaños
La serie de publicaciones familiares por el cumpleaños de Kendall Jenner continuó. El 3 de noviembre de 2026, la modelo celebró sus 31 años y su familia le dedicó mensajes y fotografías. Kylie Jenner compartió en Instagram un carrusel de imágenes de ambas en su infancia, con la dedicatoria:
"Soy quien soy gracias a quien tú has sido para mí", además de llamarla su "hermana avestruz/ciervito" y desearle feliz cumpleaños.
En otra publicación, Kylie subió una fotografía de cuando ambas eran pequeñas y vestían atuendos coordinados, acompañada por el texto: "Una parte de mí siempre será tu hermanita, aquí para tomarte de la mano".
Kim Kardashian también homenajeó a Kendall con una imagen de su adolescencia en la que aparece abrazando y besando en la mejilla a su hermana menor cuando era bebé. Kim escribió:
"Mi pequeña Kenny. El más feliz de los cumpleaños. Sé que este año te traerá muchísima alegría y no puedo esperar para estar a tu lado y presenciar otro año mágico", y cerró con un "Te amo".
Kris Jenner, la matriarca del clan, publicó un homenaje con fotografías familiares y destacó tanto los logros profesionales de Kendall como sus cualidades personales.
"Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado, pero aún más orgullosa de la mujer increíble que eres y de la vida que estás construyendo para ti misma", escribió. Además, describió a su hija como amable, apasionada, paciente, divertida, cariñosa, inteligente, creativa, dulce y leal, y añadió: "Por más adulta que seas, siempre serás mi pequeña".