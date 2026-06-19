Khloé Kardashian Lanza Nueva Colección de Ropa en Guatemala

Khloé Kardashian celebró la llegada de su más reciente colección de ropa a Guatemala y Honduras, una noticia que marca un hito para los amantes del estilo ‘athleisure’ en la región.
La empresaria estadounidense compartió un mensaje especial dirigido a sus seguidores guatemaltecos y hondureños, expresando su entusiasmo por el lanzamiento de las nuevas prendas en puntos locales.
Khloé Kardashian, quien mantiene una colaboración frecuente con la marca Fabletics, aprovechó la ocasión para enviar un saludo personalizado en video.
"Hola Guatemala y Honduras. Soy Khloé, mi nueva colección ya está disponible en su tienda local. ¡Por fin está aquí!", anunció en un mensaje que rápidamente generó expectativas entre los fanáticos de la moda deportiva.
Este material audiovisual acompañó el inicio de ventas en la región y reforzó el interés en la exclusiva propuesta de la celebridad.
La oferta incluye ropa inspirada en el estilo athleisure, una tendencia global que fusiona prendas deportivas con opciones para el día a día.
Entre las colecciones destacadas que aterrizan en Guatemala se encuentran los lanzamientos recientes de PureLuxe y Seamless, líneas que incluyen sudaderas, conjuntos deportivos y prendas casuales pensadas para brindar comodidad y versatilidad.
Estos productos, resultado de la colaboración directa entre Khloé Kardashian y Fabletics, reflejan la apuesta de la marca por atender las preferencias de consumidores exigentes que buscan ropa funcional sin sacrificar el estilo.
La llegada de estas colecciones pone a Guatemala en la lista de países que ya pueden acceder a exclusivos diseños desarrollados en conjunto con la popular empresaria.
Disponibilidad en tiendas y expansión de Fabletics
Las prendas de Khloé Kardashian ya están disponibles en los puntos de venta oficiales de Fabletics en la Ciudad de Guatemala. La empresa recuerda que la disponibilidad de productos puede variar según la tienda, y aconseja a sus clientes consultar por las colecciones más recientes.
Con esta iniciativa, Guatemala se suma a los mercados estratégicos para Fabletics, que ha extendido la comercialización de colecciones firmadas por Khloé Kardashian a diferentes regiones.
Además de su faceta empresarial, Khloé Kardashian cuenta con millones de seguidores en redes sociales y es reconocida por impulsar diversos proyectos en la industria de la moda y el bienestar.
Su influencia ha sido crucial para posicionar el estilo ‘athleisure’ como una de las tendencias más fuertes del momento, apostando por la funcionalidad y el diseño innovador.