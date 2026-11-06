Met Gala 2027: Descubre el nuevo concepto Extraordinary

La Met Gala 2027, uno de los eventos más esperados del calendario de la moda global, ha anunciado un giro significativo en su temática.
El prestigioso Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York reveló el jueves 5 de noviembre que el nuevo eje central de la exposición será "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday".
Esta decisión estratégica surge tras la polémica retirada de John Galliano, quien originalmente iba a ser el protagonista de la muestra, a menos de un mes de que se hiciera público el tema inicial, generando gran expectación en la industria.
La cancelación de la participación de Galliano se produjo a raíz de las fuertes críticas y la controversia generada por sus comentarios racistas y antisemitas de 2011, los cuales resurgieron con fuerza.
A esto se sumó la amenaza explícita de varios donantes importantes de retirar su apoyo económico al evento, lo que presionó a la institución a reconsiderar su enfoque.
Ante esta situación, el Met Gala optó por reorientar la próxima exhibición, buscando un tema que resonara de manera más positiva y universal.
Con esta nueva propuesta, la institución centra su mirada en la creatividad que emana de la indumentaria y los objetos de uso diario.
El Costume Institute busca analizar cómo los diseñadores logran transformar prendas, materiales y objetos comunes, invitando al público a observarlos desde una óptica renovada y a redescubrir su potencial estético.
La muestra promete desvelar la belleza, el ingenio y la profundidad presentes en lo cotidiano, elevando lo familiar a la categoría de arte y provocando una reflexión sobre la relación personal con la vestimenta.
Fechas clave para la Met Gala y la exposición
La Met Gala se realizará el lunes 3 de mayo de 2027. Posteriormente, la exposición estará abierta del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028.
Andrew Bolton, encargado de la curaduría, concibió esta exposición como una continuación directa de la muestra "Costume Art" de 2026, enfocándose en cómo habitamos la ropa a través de gestos, movimiento y tacto, y en cómo la artesanía eleva lo cotidiano a algo extraordinario.
La exhibición reunirá entre 200 y 230 piezas, de las cuales un 40 % proviene de los archivos históricos del Met y el resto de préstamos de casas contemporáneas reconocidas.
El recorrido contará con dos enfoques: la transformación de prendas arquetípicas (como jeans, camisetas o abrigos) en piezas de alta costura y la reutilización mágica de objetos desechables o materiales comunes como papel o aluminio.
- Jeans de cuero con efecto trompe l’oeil de Matthieu Blazy para Bottega Veneta (2023)
- Colección grunge de Marc Jacobs para Perry Ellis (1992)
- Abrigo de plumas de Charles James (1930)
- Creaciones hechas con cucharas metálicas de Hodakova, usadas por Cate Blanchett
El código de vestimenta oficial para la Met Gala se revelará más adelante, aunque Bolton adelantó su interés en ver interpretaciones de prendas básicas—como sudaderas, jeans y camisetas—desde una visión de alta costura. Su objetivo es que los asistentes y visitantes aprecien sus propias prendas diarias bajo una óptica renovada y con mayor valor.