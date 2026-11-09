Arresto del papá de Meghan Markle en centro asistencial

El padre de Meghan Markle fue detenido por agentes del FBI en una residencia de vida asistida en Lakeland, donde presuntamente se encontraba después de regresar de Filipinas por problemas de salud.
De acuerdo con información de medios estadounidenses, Thomas Markle, de 82 años, fue arrestado el viernes 6 de noviembre en Maravida Senior Living, un establecimiento ubicado en el condado de Polk que ofrece asistencia y cuidados especializados para adultos mayores, de acuerdo
El Departamento de Justicia confirmó que el papá de Meghan Markle, residente de Lakeland, fue detenido en Florida y que debía comparecer inicialmente ante un tribunal federal en Tampa.
Sin embargo, las autoridades no identificaron oficialmente la residencia como el lugar del operativo.
La ubicación de su detención fue reportada inicialmente por un diario británico y posteriormente retomada por la revista People y otros medios.
Pero ¿qué hacía el padre de Meghan Markle en una residencia de este tipo?
Thomas Markle vivía en Filipinas a principios de 2026, cuando sufrió un accidente cerebrovascular que obligó a los médicos a amputarle la pierna izquierda. Después de esos problemas de salud regresó a Estados Unidos.
Medios británicos informaron que había vuelto al país para recuperarse de su tratamiento médico. Sin embargo, no se ha confirmado cuándo llegó a Maravida Senior Living, cuánto tiempo llevaba viviendo allí ni si ingresó específicamente para recibir atención por las secuelas del accidente cerebrovascular.
El caso que provocó su arresto
Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido este viernes por agentes federales en Florida, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil.
La aprehensión se realizó en las cercanías de Tampa, según informaron las autoridades.
Meghan Markle, esposa del príncipe Harry y Duquesa de Sussex, se declaró recientemente "profundamente consternada" ante las acusaciones relacionadas con la supuesta colección de imágenes ilícitas halladas en la antigua residencia de su padre.
El FBI incautó alrededor de 78 objetos de dos depósitos alquilados por Markle que contenían "presunta pornografía infantil", según documentos judiciales.
Entre los artículos confiscados había negativos fotográficos en los que aparecía un hombre adulto junto a niñas "prepubescentes" desnudas. Según los documentos, un testigo identificó "sin lugar a dudas" al hombre como Markle.
Se espera que Thomas Markle comparezca por primera vez este viernes ante un tribunal federal en Tampa.
"Estas acusaciones son extremadamente graves y procesaremos al señor Markle con todo el rigor que permite la legislación federal", declaró en un comunicado Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto de Estados Unidos.
"En coordinación con nuestros socios del Departamento de Justicia, nuestros agentes actuaron rápidamente, identificaron y localizaron el material explícito y arrestaron al señor Markle en Florida", dijo el director del FBI, Kash Patel.