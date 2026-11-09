Timø en Guatemala: Concierto del 14 de noviembre 2023

La cuenta regresiva comenzó para los seguidores guatemaltecos de TIMØ. La agrupación colombiana regresará al país este sábado 14 de noviembre de 2026 para ofrecer un concierto como parte de su gira internacional "Canto pa' no llorar", con la que presenta su más reciente producción discográfica.
El espectáculo se realizará en Ciudad Cayalá, zona 16 de la capital, a partir de las 21:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de una noche dedicada al pop latino, con canciones que han acompañado el crecimiento de la banda desde sus inicios.
El regreso de TIMØ ha generado expectativa entre sus admiradores, especialmente después de que sus integrantes compartieran fotografías de su anterior visita a Guatemala y dedicaran un mensaje especial a sus seguidores.
TIMØ recuerda su visita a Guatemala con un curioso mensaje
A través de sus redes sociales, la banda confirmó su regreso al país y aprovechó para recordar algunos de los momentos que vivió durante su anterior presentación.
En su mensaje, los músicos mencionaron al cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y a una seguidora llamada Delmy, a quien identificaron como la persona que más había escuchado su música en Spotify.
La agrupación también expresó su cariño por Guatemala, al considerarlo uno de los países más especiales que ha visitado durante su trayectoria.
El mensaje llamó la atención por la cercanía que los integrantes mantienen con su público y por el reconocimiento a una admiradora guatemalteca.
Esta conexión será nuevamente protagonista durante el concierto del 14 de noviembre, cuando los artistas se reencuentren con sus seguidores.
¿Dónde y a qué hora será el concierto de TIMØ?
La presentación está programada para el sábado 14 de noviembre de 2026 en Ciudad Cayalá, ubicada en el bulevar Rafael Landívar 10-05, zona 16 de Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información publicada por la plataforma oficial de venta de entradas eTicket, el concierto comenzará a las 21:00 horas.
Los seguidores podrán disfrutar de un espectáculo que forma parte de la gira "Canto pa' no llorar", nombre que también lleva el segundo álbum de estudio de la agrupación.
Los boletos para el concierto están disponibles a través de la plataforma eTicket Guatemala. Las localidades y precios anunciados son:
· Mesa Amex + Meet & Greet: Q805.
· Mesa Amex: Q600.
· Fan (de pie): Q482.
Los precios publicados incluyen el cargo por servicio de la ticketera.
La localidad Mesa Amex + Meet & Greet ofrece la posibilidad de vivir una experiencia más cercana con los integrantes de la agrupación, mientras que la localidad Fan está destinada a quienes prefieren disfrutar del concierto de pie.
Las entradas pueden adquirirse en www.eticket.gt, donde también se encuentra la información sobre las localidades y las condiciones de compra.
¿Quiénes integran TIMØ?
TIMØ es una agrupación colombiana formada por Andrés Vásquez, Alejandro Ochoa y Felipe Galat, quienes han logrado posicionarse dentro de la escena del pop latino con una propuesta que combina guitarras, melodías románticas y sonidos contemporáneos.
Desde sus primeros lanzamientos, el grupo ha construido una identidad musical caracterizada por letras relacionadas con el amor, las relaciones personales, la nostalgia y las experiencias de la juventud.
Su estilo incorpora influencias del pop rock y el tropipop, géneros que han marcado distintas generaciones de la música colombiana.
Con el paso de los años, la banda ha ampliado su presencia internacional mediante conciertos, colaboraciones y producciones discográficas que han conectado con seguidores de diferentes países.