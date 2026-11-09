 Vadhir Derbez evade detención por abuso: Investigación abierta
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Vadhir Derbez evade detención por violación, pero la investigación sigue abierta

La Fiscalía ha reunido datos de prueba suficientes para llevar el caso ante una autoridad judicial, lo que llevó a la emisión de la orden de aprehensión.

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Vadhir Derbez y Eugenio,
Vadhir Derbez y Eugenio / FOTO:
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Vadhir Derbez logró que un juicio de amparo dejara sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra por presunta violación, pero la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) continúa abierta y el proceso judicial sigue su curso.

La autoridad aclaró que, aunque se anuló la orden de detención, el expediente relacionado con los hechos ocurridos en Coyoacán permanece activo.

Eugenio Derbez deberá atender los requerimientos legales, incluyendo la posibilidad de ser citado a una audiencia inicial donde podrá responder ante un juez.

La FGJCDMX confirmó que existen pruebas suficientes que permitieron judicializar la investigación.

Basándose en estos elementos, el Ministerio Público logró obtener en un inicio la orden por el delito de violación, sancionado en la Ciudad de México con penas que van de los seis a los 17 años de prisión cuando se acredita la agresión mediante violencia física o moral.

Sin embargo, el comunicado oficial de la Fiscalía no detalló la clasificación jurídica específica ni la pena solicitada para el caso concreto.

La defensa del actor ha señalado públicamente la existencia de un presunto intento de extorsión en su contra y rechaza las acusaciones.

No lo encuentran

La Fiscalía capitalina detalló que personal ministerial intentó en siete ocasiones notificar presencialmente a Derbez en seis domicilios diferentes, pero hasta ahora no ha conseguido la notificación formal.

La autoridad no ha revelado las fechas de estos intentos ni ha confirmado si existe ya una audiencia inicial programada.

En este escenario, al no existir una orden de aprehensión vigente, la carpeta de investigación sigue abierta y las diligencias están en espera de que Vadhir Derbez comparezca voluntariamente.

La falta de notificación no representa una sentencia sobre su conducta procesal ni constituye una resolución judicial definitiva.

Por otro lado, durante los primeros días de noviembre surgieron reportes sobre al menos dos denuncias públicas distintas. La FGJCDMX subrayó que su investigación es independiente de la denuncia que representantes de otra parte han promovido ante la Fiscalía General de la República. 

Debido a la existencia de varios frentes legales, la Fiscalía capitalina remarcó que ambas investigaciones deben mantenerse separadas hasta aclarar el alcance de cada expediente. Así, aunque la orden de arresto quedó sin efectos, la investigación en la Ciudad de México prosigue y Vadhir Derbez deberá responder cuando sea legalmente requerido.

El escenario legal se mantiene abierto, en espera de que las autoridades logren notificar al actor y puedan avanzar en el procedimiento judicial.

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