 Diligencia del MP y PNC en el instituto Fischmann
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MP realiza diligencia en el instituto Fischmann

Unidades de la PNC y del Ministerio Público se encuentran en los alrededores del establecimiento, ubicado en la zona 13.

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Presencia de unidades de la PNC y del Ministerio Público en alrededores del instituto Dr. Imrich Fischmann., Juan Carlos Chanta/EU
Presencia de unidades de la PNC y del Ministerio Público en alrededores del instituto Dr. Imrich Fischmann. / FOTO: Juan Carlos Chanta/EU
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Las autoridades llevan a cabo este viernes, 23 de octubre, una diligencia de allanamiento en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fischmann, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Hasta el momento, no han ampliado detalles de la investigación a la que se le estaría dando seguimiento.

En el perímetro del establecimiento se mantiene esta tarde la presencia de unidades de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), aunque preliminarmente se conoció que las acciones en el lugar comenzaron desde horas de la mañana.

Los familiares de los estudiantes se han presentado al lugar en busca de respuestas. Han expresado su preocupación ante lo que está ocurriendo, pues aseguran que sus hijos están "retenidos" sin su consentimiento.

Según los padres de familia, los maestros les indicaron que han sido retenido todos los teléfonos de los estudiantes desde que ingresaron al establecimiento y es debido a esta situación que no han podido tener información de sus hijos.

Los ciudadanos también mencionaron que se han acercado al portón de ingreso para conocer el estado de sus hijos, pero no les han brindado información al respecto.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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