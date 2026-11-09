Concierto de Karol G: Camarógrafo se cae frente a fans

Lo que debía ser una noche de música y celebración terminó convirtiéndose en un momento de angustia durante uno de los conciertos de Karol G en Monterrey, México. Un integrante del equipo audiovisual de la cantante colombiana sufrió un aparatoso accidente cuando una cámara aérea lo elevó varios metros y posteriormente cayó junto al escenario.
El incidente ocurrió la noche del sábado 7 de noviembre de 2026, durante la segunda presentación de la intérprete de "Tusa" en el Estadio BBVA, como parte de su gira "Viajando por el Mundo Tropitour".
El momento fue captado por varios asistentes, quienes compartieron las imágenes en redes sociales. En cuestión de horas, las grabaciones comenzaron a viralizarse y provocaron preocupación por el estado de salud del trabajador.
Aunque inicialmente se desconocía la gravedad de sus lesiones, posteriormente el propio integrante del equipo confirmó que sufrió una fractura y necesitará una intervención quirúrgica.
¿Cómo ocurrió el accidente durante el concierto de Karol G?
De acuerdo con los reportes de medios mexicanos, el accidente ocurrió mientras Karol G interpretaba la canción "Te llevas to", uno de los temas incluidos en su espectáculo.
En ese momento, una persona encargada de grabar las imágenes del concierto se encontraba trabajando sobre el escenario, cerca de la cantante.
Sin embargo, el equipo de estabilización de cámara que llevaba quedó aparentemente enganchado con una cámara aérea tipo grúa, utilizada para realizar tomas desde diferentes ángulos.
La fuerza del mecanismo provocó que el trabajador fuera levantado repentinamente del suelo, hasta quedar suspendido aproximadamente dos metros sobre el escenario.
Segundos después, se desprendió del dispositivo y cayó en el espacio ubicado entre la pasarela y la zona donde se encontraba el público.
En las grabaciones difundidas se observa la rapidez con la que ocurrió el incidente, mientras algunos asistentes reaccionaban sorprendidos ante la inesperada situación.
Personal de producción acudió a auxiliar a la persona afectada después de la caída.
VIDEO. El momento de la caída se vuelve viral
El accidente no pasó desapercibido para los espectadores que se encontraban cerca de la pasarela.
Varios asistentes lograron grabar el momento exacto en el que el camarógrafo fue elevado por el mecanismo de grabación y posteriormente cayó junto al escenario.
Las imágenes comenzaron a circular en plataformas como TikTok y X, donde numerosos usuarios expresaron preocupación por las posibles consecuencias del impacto.
Otros internautas cuestionaron las medidas de seguridad utilizadas durante las producciones musicales de gran formato, especialmente cuando los trabajadores deben desplazarse cerca de equipos móviles y estructuras suspendidas.
El video también generó dudas sobre el funcionamiento de la cámara aérea y las circunstancias que provocaron que el equipo del trabajador quedara enganchado.
Hasta el momento, no se ha divulgado un informe técnico oficial que establezca las causas exactas del accidente.
¿Cuál es el estado de salud del camarógrafo?
Después de que las imágenes se viralizaran, se conocieron nuevos detalles sobre la persona afectada.
Se trata de Zoe Lubeck, integrante del equipo audiovisual de Karol G, quien utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y agradecer los mensajes de apoyo.
A través de sus historias de Instagram, Lubeck aseguró que se encontraba bien, aunque el accidente le provocó una fractura en el pie que requiere cirugía.
"Parece que el universo tenía otros planes para mí. Estoy bien, gracias familia por todo el cariño. Volveré pronto", expresó.
También explicó que regresaría a Los Ángeles, California, para recibir atención médica y someterse al procedimiento quirúrgico correspondiente.
Debido a la lesión, no podrá continuar participando en las próximas presentaciones de la gira.
La actualización permitió aclarar algunas de las versiones que circulaban en redes sociales, donde inicialmente se especuló sobre lesiones de mayor gravedad.
¿Karol G se dio cuenta de lo ocurrido?
Otro detalle que llamó la atención de los usuarios fue la reacción de la cantante colombiana durante el accidente.
En los videos difundidos se observa que Karol G se encontraba de espaldas al lugar donde ocurrió la caída.
Por esta razón, aparentemente no se percató de lo sucedido y continuó interpretando su canción mientras el equipo de producción atendía la emergencia. El espectáculo siguió desarrollándose sin interrupciones.
La situación provocó comentarios en redes sociales, aunque las grabaciones no permiten afirmar que la artista hubiera visto el accidente en el momento en que ocurrió.
Hasta este lunes 9 de noviembre, no se había informado de un pronunciamiento público de Karol G sobre el incidente.
Karol G continúa con sus conciertos en México
El accidente ocurrió durante la segunda de tres presentaciones programadas en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.
La cantante colombiana llegó a México con su gira "Viajando por el Mundo Tropitour", un espectáculo que reúne algunos de sus éxitos más conocidos y canciones de su reciente etapa musical.
Después de sus presentaciones en Monterrey, la artista tiene programados otros tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Las fechas anunciadas son el 13, 14 y 15 de noviembre de 2026.
Mientras continúa la gira, el accidente del integrante de su equipo audiovisual se ha convertido en uno de los episodios más comentados de sus recientes presentaciones.
Las imágenes también han puesto sobre la mesa la importancia de las medidas de seguridad durante los conciertos multitudinarios, donde participan numerosos profesionales encargados de la iluminación, grabación, sonido y montaje.
Por ahora, Zoe Lubeck se encuentra enfocado en su recuperación, mientras los seguidores de Karol G continúan enviándole mensajes de apoyo y deseándole una pronta mejoría.