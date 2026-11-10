 Exfiscal del MP bajo investigación por caso de Vadhir Derbez
Farándula

Investigan a exfiscal del Ministerio Público por vender expediente de Vadhir Derbez

La exfuncionaria identificada como Carla Rodríguez Saldaña, habría entregado información reservada del caso al abogado del actor.

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Vadhir Derbez , Instagram
Vadhir Derbez / FOTO: Instagram
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado un proceso para destituir a una agente del Ministerio Público (MP), identificada como Carla Rodríguez Saldaña, bajo la acusación de presuntamente vender o filtrar información confidencial del expediente relacionado con el caso del actor Vadhir Derbez.

Este desarrollo marca un giro significativo en la investigación que rodea al actor, poniendo el foco en la integridad de los procedimientos judiciales.

Según la información difundida por la propia fiscalía, la funcionaria se encuentra actualmente suspendida de sus funciones.

La investigación busca determinar si hubo una filtración de documentos reservados y si esto constituye una irregularidad grave que amerite responsabilidades administrativas o penales.

La polémica surgió tras conocerse que Rodríguez Saldaña habría entregado datos sensibles del caso al abogado de Vadhir Derbez, Enrique González Casanova.

Los reportes indican que la documentación relacionada con la investigación contra Vadhir Derbez llegó a manos de su defensa. Esta presunta operación irregular habría permitido que el equipo legal del actor accediera a información que, por su naturaleza, debía permanecer bajo estricto resguardo de las autoridades ministeriales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre un posible pago, el monto involucrado en la transacción o las circunstancias exactas en las que se habría concretado la entrega de los documentos confidenciales.

Contexto del Caso 

El caso se relaciona con una investigación de la Fiscalía CDMX por hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán.

La dependencia informó que reunió datos de prueba suficientes para judicializar la carpeta y que incluso obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación en contra de Vadhir Derbez.

Sin embargo, un juicio de amparo promovido por el investigado dejó sin efectos dicha orden, por lo que puede enfrentar el procedimiento en libertad y ser citado a una audiencia inicial.

La Fiscalía también informó que había realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos sin conseguir notificar a Vadhir Derbez.

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