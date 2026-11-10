 Ivonne Soto: Modelo lleva 10 años sufriendo mala cirugía
Farándula

Una nariz desfigurada: Modelo que lleva 10 años sufriendo las secuelas de una mala cirugía

La exestrella televisiva Ivonne Soto finalizó su undécima reconstrucción facial, superando una década de complicaciones por mala praxis que afectaron su carrera.

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Ivonne Soto, Instagram
Ivonne Soto / FOTO: Instagram
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Ivonne Soto, reconocida exmodelo de "La hora pico", fue sometida recientemente a una compleja cirugía de reconstrucción nasal después de diez años arrastrando complicaciones derivadas de una mala cirugía anterior.

A sus 52 años, la actriz declaró que la operación era urgente, ya que las secuelas afectaban su respiración hasta el punto de no poder dormir.

La historia de Ivonne Soto, marcada por una cirugía estética fallida en 2015, incluye complicaciones como infección, reacción alérgica, depresión y sangrados nasales.

"Todos saben que vengo de una historia devastadora de una cirugía que me practicaron mal, ya tiene 10 años", reconoció la actriz, quien perdió oportunidades profesionales, especialmente en telenovelas, debido a la secuela física de su nariz.

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La Hora Pico - Instagram

En busca de una solución definitiva, la actriz recurrió al especialista Noé Herrera, quien realizó una reconstrucción interna y externa durante una intervención de aproximadamente siete horas. 

Antes de la cirugía, ella debió prepararse durante tres meses con cuidados especiales de alimentación, baja exposición al estrés y total confianza en el equipo médico. Para la operación se utilizó cartílago extraído de su costilla derecha, lo que consideró como la mejor opción para devolverle funcionalidad a su nariz tras varias operaciones previas fallidas.

"Me hicieron una reconstrucción total, física y funcional. Prácticamente fueron de seis a siete horas en quirófano. El proceso incluyó tomar cartílago de mi costilla derecha; sí, duele mucho, pero es lo mejor que puede utilizar un médico", explicó. Esta fue la decimoprimera intervención en su esfuerzo por recuperar la salud y estética de su nariz, y espera que sea la última.

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Ivonne Soto nariz - Facebook

Recuperación y cuidados médicos

Tras la cirugía, Ivonne Soto realiza terapias especializadas con la cosmiatra Lilia Carranco, orientadas a reducir la inflamación facial y aliviar el dolor en la zona de la costilla intervenida.

El protocolo postquirúrgico incluye sesiones de ultrasonido y láser de entre 45 minutos y una hora, distribuidas a lo largo de quince días, junto con estrictos cuidados para prevenir infecciones.

  • No exponerse al sol directo
  • Evitar contacto con mascotas
  • Mantener curaciones y lavados nasales frecuentes
  • Restringir alimentos irritantes por el uso de antibióticos, sin dieta específica
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Consuelo Duval con Ivonne Soto - Instagram

En el proceso de reconstrucción nasal, se utilizaron cerca de tres centímetros de cartílago para lograr una estructura estable y un soporte adecuado para la nariz de la actriz. 

Actualmente, Ivonne Soto comparte sentirse "increíble", notando ya una mejoría significativa en su respiración, aunque explica que la recuperación total tomará alrededor de un año, tiempo en el que se irán evidenciando los cambios mensualmente.

Además, la actriz aseguró que los cuidados postoperatorios han sido esenciales, especialmente ante el dolor y la inflamación aguardando los resultados finales.

Ivonne Soto ganó notoriedad en la década de los noventa como una de las modelos principales de "La hora pico". Además, participó en producciones como "Viva el amor", la telenovela "Porque el amor manda" y en el programa de comedia "La jaula". También ha posado para revistas especializadas.

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ivonne soto - Instagram
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ivonne soto - Instagram

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