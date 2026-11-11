 Imágenes filtradas de Vadhir Derbez y José Eduardo en controversia
Farándula

Filtran imágenes de Vadhir Derbez y José Eduardo con la supuesta mujer que lo denunció

Un nuevo escándalo envuelve al actor y cantante, cuya denuncia por abuso ha sido confirmada por la Fiscalía de México. Se revelan imágenes que involucran a él y a José Eduardo Derbez con la presunta víctima.

Compartir:
Vadhir Derbez, Instagram
Vadhir Derbez / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha confirmado una nueva denuncia por presunto abuso contra Vadhir Derbez

Este caso ha tomado un giro significativo con la reciente difusión de fotografías y videos que, según un periodista, muestran al actor y a su hermano, José Eduardo Derbez, en un crucero con la supuesta víctima.

La polémica se intensifica mientras José Eduardo niega cualquier implicación y Vadhir Derbez guarda silencio sobre las acusaciones.

Vadhir Derbez evade detención por violación, pero la investigación sigue abierta

La Fiscalía ha reunido datos de prueba suficientes para llevar el caso ante una autoridad judicial, lo que llevó a la emisión de la orden de aprehensión.

La información sobre esta nueva querella contra Vadhir N comenzó a circular el 4 de noviembre. La FGJCDMX validó la existencia de un "proceso judicial ajeno" a una denuncia previa de abril, también por el mismo delito.

Aunque la Fiscalía mencionó que la investigación se relaciona con hechos presuntamente ocurridos en abril en Coyoacán, medios extraoficiales vinculan esta nueva acusación a un incidente en un crucero.

Las especulaciones sugieren que Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez estaban de vacaciones en un crucero cuando conocieron a una joven, presuntamente menor de edad. Se ha difundido que ambos la habrían alcoholizado, y Vadhir Derbez habría abusado de ella.

En esta versión, José Eduardo se habría percatado de la situación, pero no intervino.

Ante estas graves acusaciones, José Eduardo Derbez rompió el silencio, negando rotundamente su participación. El actor incluso consideró emprender acciones legales contra quienes han difundido esta versión como un hecho.

Foto embed
Vadhir Derbez - X

Imágenes revelan a los hermanos en un crucero

El periodista Mich Ruvalcaba, en su pódcast de YouTube, afirmó tener imágenes de José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez en el crucero donde supuestamente ocurrió el abuso.

Ruvalcaba indicó que los hechos habrían sucedido hace aproximadamente cuatro semanas, contradiciendo versiones que los situaban meses atrás.

El material, según el periodista, muestra a los hermanos disfrutando del crucero, presuntamente en Europa, con amigos. Mich Ruvalcaba destacó una foto donde Vadhir Derbez aparece abrazando a una joven en la alberca.

Aunque no confirmó si la chica era la denunciante, el periodista enfatizó que las imágenes prueban la presencia de los hermanos en un

En Portada

Presidente Arévalo sanciona la Ley del MetroRielt
Nacionales

Presidente Arévalo sanciona la Ley del MetroRiel

09:34 AM, Nov 11
Hallan bolsas con posibles restos humanos en circunvalación del lago de Amatitlánt
Nacionales

Hallan bolsas con posibles restos humanos en circunvalación del lago de Amatitlán

08:42 AM, Nov 11
Iván Barton dirigirá el Guatemala vs. Canadát
Deportes

Iván Barton dirigirá el Guatemala vs. Canadá

10:19 AM, Nov 11
Desarticulan las estructuras criminales los Mamás y los Coyotest
Nacionales

Desarticulan las estructuras criminales "los Mamás" y "los Coyotes"

11:05 AM, Nov 11
Ley del Fondo Nacional de Becas: conoce quiénes podrán recibir apoyo y cómo funcionarát
Nacionales

Ley del Fondo Nacional de Becas: conoce quiénes podrán recibir apoyo y cómo funcionará

08:54 AM, Nov 11

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNC#liganacionalSeguridadAtaque armadoReal Madrid65VueltaJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar