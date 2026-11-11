Imágenes filtradas de Vadhir Derbez y José Eduardo en controversia

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha confirmado una nueva denuncia por presunto abuso contra Vadhir Derbez
Este caso ha tomado un giro significativo con la reciente difusión de fotografías y videos que, según un periodista, muestran al actor y a su hermano, José Eduardo Derbez, en un crucero con la supuesta víctima.
La polémica se intensifica mientras José Eduardo niega cualquier implicación y Vadhir Derbez guarda silencio sobre las acusaciones.
La información sobre esta nueva querella contra Vadhir N comenzó a circular el 4 de noviembre. La FGJCDMX validó la existencia de un "proceso judicial ajeno" a una denuncia previa de abril, también por el mismo delito.
Aunque la Fiscalía mencionó que la investigación se relaciona con hechos presuntamente ocurridos en abril en Coyoacán, medios extraoficiales vinculan esta nueva acusación a un incidente en un crucero.
Las especulaciones sugieren que Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez estaban de vacaciones en un crucero cuando conocieron a una joven, presuntamente menor de edad. Se ha difundido que ambos la habrían alcoholizado, y Vadhir Derbez habría abusado de ella.
En esta versión, José Eduardo se habría percatado de la situación, pero no intervino.
Ante estas graves acusaciones, José Eduardo Derbez rompió el silencio, negando rotundamente su participación. El actor incluso consideró emprender acciones legales contra quienes han difundido esta versión como un hecho.
Imágenes revelan a los hermanos en un crucero
El periodista Mich Ruvalcaba, en su pódcast de YouTube, afirmó tener imágenes de José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez en el crucero donde supuestamente ocurrió el abuso.
Ruvalcaba indicó que los hechos habrían sucedido hace aproximadamente cuatro semanas, contradiciendo versiones que los situaban meses atrás.
El material, según el periodista, muestra a los hermanos disfrutando del crucero, presuntamente en Europa, con amigos. Mich Ruvalcaba destacó una foto donde Vadhir Derbez aparece abrazando a una joven en la alberca.
Aunque no confirmó si la chica era la denunciante, el periodista enfatizó que las imágenes prueban la presencia de los hermanos en un