Belinda envía un mensaje tras filtración de Renata Notni

Belinda y Renata Notni se volvieron tema de conversación en redes sociales por supuestas indirectas.
Los rumores comenzaron luego de que salieron a la luz una serie de fotografías que mostraban a Notni tomada de la mano con el empresario Gonzalo Hevia Baillères, supuesta expareja de Belinda.
Este suceso desató una ola de especulaciones entre los seguidores de las celebridades, quienes interpretaron la publicación como una clara indirecta hacia Renata Notni.
La publicación de Belinda en Instagram, que rápidamente se viralizó, consistió en la contundente frase "Unfollow a las amistades falsas".
Acompañando este mensaje, la artista compartió un fragmento de la canción "Ese hombre no se toca" del musical Mentiras, reforzando la percepción de un mensaje dirigido a una situación personal.
El momento elegido para esta declaración no pasó desapercibido, ya que coincidió con la difusión de imágenes que mostraban a Renata Notni y Gonzalo Hevia Baillères tomados de la mano en un paseo por West Hollywood, California.
El nuevo romance que enciende las redes
Las fotografías muestran a la actriz y al empresario en una tarde de compras, evidenciando una cercanía y muestras de afecto que no dejaron lugar a dudas sobre la naturaleza de su vínculo.
Hasta el momento, ni Renata Notni ni Gonzalo Hevia Baillères han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir su relación, manteniendo el hermetismo que ha caracterizado sus vidas personales.
Gonzalo Hevia Baillères es una figura prominente en el ámbito empresarial mexicano. Se desempeña como director ejecutivo de HBeyond, una firma especializada en el sector tecnológico, y es miembro de una de las familias más influyentes del país, ligada a la cadena de tiendas departamentales de lujo El Palacio de Hierro.
Su nombre comenzó a sonar en los medios de entretenimiento a partir de los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Belinda entre los años 2022 y 2025, aunque esta relación nunca fue confirmada oficialmente por ninguna de las partes.
Posteriormente, Hevia Baillères fue relacionado con la actriz británica Emma Watson a finales del año 2025. Incluso, en marzo del año 2026, ambos fueron fotografiados besándose en un aeropuerto mexicano, aunque tampoco confirmaron un noviazgo en aquella ocasión, manteniendo su vida amorosa lejos de los reflectores.
La relación entre Renata Notni y Belinda no era desconocida para el público. Ambas actrices compartieron pasarela en varias ocasiones como embajadoras de L’Oréal Paris durante la Semana de la Moda de París.
Desfilaron juntas en el evento Le Défilé de la marca tanto en el año 2024 como en el 2025, donde también participó la actriz Samadhi Zendejas. En estas apariciones, las imágenes mostraban una relación de cercanía y apoyo mutuo entre las dos mexicanas.
Antes de que las fotografías con Hevia Baillères se hicieran virales, Renata Notni había finalizado su noviazgo de cinco años con el actor Diego Boneta a finales de marzo del año 2026.