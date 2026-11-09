Belinda y Danna Paola: Beso Polémico en Musical 'Mentiras'

Un momento inesperado y cargado de emoción sacudió el Auditorio Nacional este domingo, cuando Belinda y Danna Paola protagonizaron un beso en el escenario durante la segunda función de "Mentiras All Stars".
La escena, que dejó a miles de asistentes con la boca abierta, no tardó en generar una ola de reacciones en redes sociales, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral.
El suceso tuvo lugar en el marco de la aclamada puesta en escena, específicamente durante la interpretación del tema "Amiga mía".
En este número musical, Belinda encarna a Daniela y Danna Paola da vida a Yuri, dos personajes cuya compleja relación ha sido un pilar fundamental en la narrativa de "Mentiras".
Para los seguidores más fieles de la obra, el instante adquirió un significado aún más profundo. La trama de "Mentiras" siempre ha insinuado el amor no correspondido de Yuri hacia Daniela, una tensión romántica que, hasta ahora, había permanecido en el subtexto.
El beso en el escenario materializó, aunque fuera por unos segundos, esa anhelada conexión entre los personajes, un giro que nadie en el Auditorio Nacional anticipaba presenciar.
La reacción del público y la viralización en redes
La sorpresa fue palpable en el recinto. Los gritos de asombro y euforia se apoderaron del público, que presenció en vivo uno de los momentos más comentados de la historia reciente del teatro musical en México.
La energía en el Auditorio Nacional fue innegable, con los asistentes celebrando la audacia y la química de las dos artistas.
Como era de esperar, en cuestión de minutos, los videos del beso comenzaron a circular sin control en las plataformas digitales.
Las redes sociales se inundaron con grabaciones del momento, acompañadas de una avalancha de comentarios por parte de los usuarios, quienes no dudaron en expresar su asombro y entusiasmo.
Entre las reacciones más destacadas, se leyeron mensajes de celebración y admiración.
Hace unos meses, Belinda y Danna Paola sorprendieron a sus seguidores con el estreno de "Dolce Vita", colaboración musical incluida en el nuevo EP de Danna, Wet Dreams.
El tema no solo marca la primera vez que ambas unen sus voces oficialmente, sino que además ha generado amplio revuelo en redes sociales.
La letra de Dolce Vita de Danna Paola y Belinda presentó una historia centrada en una experiencia romántica y sensual. Desde sus primeras líneas, la canción construye una atmósfera relacionada con un paisaje veraniego.
El video oficial utilizó imágenes de hoteles, cócteles, viajes y encuentros frente al mar para construir una atmósfera despreocupada y moderna.