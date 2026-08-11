 Belinda y Danna Paola revelan fecha de su nueva canción
Farándula

Con atrevida foto, Belinda y Danna Paola anuncian fecha del estreno de su canción

Con sus piernas entrelazadas, las cantante mexicanas provocaron caos en las redes al revelar que el tema que trabajaron en colaboración se llama “Dolce Vita”.

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Belinda y Danna , Instagram
Belinda y Danna / FOTO: Instagram
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La muy esperada colaboración musical entre Danna y Belinda, titulada "Dolce Vita", ya tiene fecha oficial de lanzamiento.

El tema, que ha generado una enorme expectación entre los seguidores de ambas artistas, estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo jueves 27 de agosto de 2026, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Este anuncio pone fin a meses de especulaciones y marca un hito importante en la escena del pop latinoamericano.

La prometedora canción formará parte del nuevo EP de Danna, que lleva por nombre "Wet Dreams". Este proyecto se enmarca dentro de la actual etapa musical de la cantante, conocida como "Visions", la cual ha explorado nuevas facetas artísticas y sonoras.

"Un sueño del que no se puede despertar llega con DOLCE VITA de @danna y @belindapop.⁣⁣Disponible el 27 de agosto", escribieron las artistas en sus redes sociales.  

Dentro del listado de temas que conformarán este material discográfico, "Dolce Vita" ocupará el tercer lugar, consolidándose como una de las piezas centrales de la producción.

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Belinda Danna Paola canción - Instagram

El camino hacia "Dolce Vita"

El anuncio oficial de la fecha de estreno disipa finalmente los numerosos rumores que circulaban desde hace varios meses sobre una posible unión musical entre las dos íconos del pop. Las primeras señales de esta colaboración surgieron en abril, cuando Danna y Belinda fueron vistas juntas en un estudio de grabación en Madrid. En aquella ocasión, contaron con la presencia del reconocido productor y compositor Alex Hoyer, lo que avivó aún más las especulaciones sobre un proyecto conjunto.

Desde el inicio, Danna había adelantado que esta canción sería algo verdaderamente especial, tanto para sus leales seguidores como para el panorama del pop mexicano en general. La intérprete describió el proyecto como "espectacular" y aseguró que llegaría para deleitar a sus respectivos fandoms, elevando desde entonces la expectativa por conocer el resultado de esta fusión de talentos. La anticipación creció exponencialmente a medida que se revelaban más detalles.

La dimensión visual de la colaboración también comenzó a tomar forma en julio, cuando Belinda confirmó su participación en la grabación del videoclip. La cantante explicó que tenía programado filmar el video de la canción, una situación que incluso la llevó a bromear sobre la importancia de cumplir con este compromiso, a pesar de otros planes que pudiera tener en su agenda. La confirmación de Belinda en el videoclip añadió una capa extra de emoción para los fans, quienes esperaban ver la química entre ambas en pantalla.

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