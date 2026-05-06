 Danna Paola sin filtros: Reflexiones sobre belleza auténtica
Farándula

Danna Paola se muestra sin filtros para hablar sobre los estándares de belleza

La cantante compartió un contundente mensaje en el que señala, reprueba y renuncia a las exigencias que la sociedad impone a las mujeres y lanza una dura crítica al momento que vivimos en la actualidad.

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Danna Paola, Instagram
Danna Paola / FOTO: Instagram

Danna Paola encendió las redes sociales al compartir una serie de mensajes contundentes sobre el amor propio, respondiendo a las críticas y reafirmando su postura ante quienes cuestionan su seguridad. 

La cantante y actriz mexicana dejó claro que "no es arrogancia tener autoestima" y motivó a sus seguidores a nunca sacrificar su esencia para agradar a los demás.

En sus publicaciones, Danna Paola expresó frases como "Yo soy demasiada luz para vivir apagada" y advirtió, "Nos prefieren inseguras para no confrontarse, para no cuestionar sus moldes, una cosa es elegir cambiar algo para ti y por ti, que estar cambiando y editándote para gustar a los demás.

Basta de diluirnos para no incomodar a otros. Si tu luz le molesta a alguien, el problema no eres tú. A veces la luz incomoda porque revela lo que otro no se atreven a mirar en sí mismos".

Estas declaraciones aparecen en un contexto de creciente controversia, pues en redes sociales circulan rumores sobre un supuesto conflicto entre Danna Paola y Kenia Os.

Esta situación se relaciona con la esperada colaboración musical entre Danna Paola y Belinda, así como por recientes videos que muestran a ambas artistas compartiendo tiempo en Madrid.

A pesar de que en ocasiones pasadas tanto Danna Paola como Kenia Os negaron cualquier rivalidad, los rumores han resurgido, y los seguidores de ambas han expresado sus teorías en los comentarios de redes sociales, especialmente quienes apoyan a "La Kenini".

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Mensaje de Danna Paola - Instagram

Aclara los motivos del retraso

En una reciente entrevista con Los 40, Danna Paola explicó que la colaboración sigue sin ver la luz por asuntos administrativos y descartó que se trate de problemas personales.

"La canción con Belinda y Kenia ahí está; por problemas administrativos no ha salido, pero ella también tiene su canción con Beli. Esperamos se desbloquee pronto. Por ahora Beli y yo sacaremos la nuestra, espero la otra se resuelva pronto", dijo.

Durante la misma conversación, la artista expresó su entusiasmo al trabajar con Belinda por primera vez. 

"Estamos explorando cosas nuevas y complementando nuestros universos, que creo que eso es increíble", dijo.

Añadió que la colaboración la emociona mucho y anticipa un gran recibimiento por parte de sus fans y los seguidores del pop.

La controversia por la colaboración y las declaraciones de amor propio de Danna Paola mantienen en vilo a fanáticos y medios de espectáculos, quienes esperan pronto el lanzamiento de la tan esperada música conjunta.

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