Nelly Furtado: Impactante Transformación y Mensaje de Amor

A principios del 2025, Nelly Furtado marcó un nuevo capítulo en su vida artística y personal al publicar en Instagram fotos suyas en bikini naranja, frente al espejo, sin maquillaje ni filtros.
Acompañó la imagen con un mensaje contundente sobre la presión estética que ha vivido a lo largo de su carrera y al mismo tiempo, su nueva etapa de aceptación y confianza desde adentro: "Este año me di cuenta de la presión estética de mi trabajo de una manera totalmente nueva, mientras que simultáneamente experimenté nuevos niveles de amor propio y confianza genuina desde dentro".
La artista enfatizó que nunca ha recurrido a cirugías estéticas ni rellenos, salvo por carillas en los dientes superiores. También reveló detalles de sus rutinas de cuidado: utiliza sueros y cremas faciales desde sus 20 años, bebe abundante agua y duerme sobre la espalda antes de eventos; incluso mencionó el uso ocasional de cinta facial o corporal por parte de su equipo como técnicas para mejorar siluetas a la hora de presentar o fotografiar.
"Nunca me he sometido a ninguna cirugía... No he tenido ninguna inyección de cara o labios o rellenos de ningún tipo", aclaró enfáticamente, reafirmando su compromiso con la autenticidad.
Finalmente, invitó a sus seguidores a celebrar su individualidad: "Expresa-te libremente, celebra tu individualidad y recuerda que está perfectamente bien estar bien con lo que ves en el espejo; y también está bien querer algo diferente".
Ahora en agosto, Nelly Furtado se presentó en el Boardmasters Festival en el Reino Unido, imponiendo una estética sorprendente. Su look recibió miles de elogios por lo atrevido y bien que lucía en ella.
Durante el icónico festival All Together Now brilló aún más con la actuación de Furtado, quien volvió a Irlanda en Curraghmore Estate. Su espectáculo fue uno de los más destacados del evento.
La sexta edición de All Together Now tuvo lugar del 31 de julio al 3 de agosto de 2025 en Curraghmore Estate, condado de Waterford, con un extenso cartel de más de 50 artistas repartidos en 18 o más escenarios.
Encabezando una carta repleta de talento internacional y propuestas locales, Nelly compartió escenario con artistas como Fontaines D.C., London Grammar, CMAT, Wet Leg, Michael Kiwanuka, Bonobo, Bicep, Leftfield, entre muchos otros.
La actuación de Nelly Furtado en All Together Now 2025 reafirmó su estatus de estrella global y dejó una huella inolvidable en el público irlandés.
Con su regreso a Irlanda y una actuación llena de energía y nostalgia, demostró que más allá del tiempo, su música sigue vibrando con fuerza. Esta presentación marcó un capítulo luminoso tanto en su carrera como en la historia del festival.
