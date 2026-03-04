 Emma Watson y su nuevo romance con el ex de Belinda
Farándula

FOTOS. Emma Watson estrena romance con el ex de Belinda

La estrella de "Harry Potter" y el empresario mexicano fueron captados en México, avivando rumores de una relación que inició en los Alpes franceses.

Compartir:
Emma Watson, Instagram
Emma Watson / FOTO: Instagram

Gonzalo Hevia Baillères vuelve a ser centro de atención en México, pero esta vez no es por su relación pasada con la cantante Belinda, sino por los recientes rumores que lo vinculan sentimentalmente con Emma Watson. 

Fotografías difundidas en redes sociales han incrementado las especulaciones sobre un posible romance entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson, captados juntos en distintos lugares de México.

La revista Quién difundió imágenes en las que se observa a Gonzalo Hevia Baillères acompañado de Emma Watson en una actitud reservada aunque notoriamente cercana en la Ciudad de México. 

La presencia de ambos en lugares públicos desató la conversación digital, centrándose en la posibilidad de una relación fuera de los reflectores.

Las primeras versiones sobre este nuevo vínculo surgieron en diciembre de 2025, tras ser captados juntos en Courchevel, en los Alpes franceses.

Poco tiempo después, la pareja fue vista de vacaciones en Punta Mita, uno de los destinos más exclusivos de México. 

Recientemente las cámaras registraron su presencia conjunta en la capital mexicana. Aunque no existe confirmación oficial por parte de los involucrados, ambos mantienen sus vidas privadas alejadas de los medios y evitan hacer declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

Antecedentes sentimentales 

Gonzalo Hevia Baillères no es ajeno a la vida pública ni al mundo del entretenimiento. En 2022 se le relacionó sentimentalmente con Belinda, famosa por su carrera musical y presencia mediática. 

Incluso, circuló la versión de que la canción "Heterocromía" estaría dedicada a él, una indicación de que el final de esa relación habría sido complicado.

Emma Watson se consolidó internacionalmente gracias a su papel como Hermione Granger en la saga cinematográfica de "Harry Potter" y es reconocida también por su activismo a favor de la igualdad de género, el empoderamiento femenino y la sostenibilidad ambiental. 

La actriz británica estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Brown y suele mantener un perfil discreto sobre su vida privada.

En el ámbito profesional, Gonzalo Hevia Baillères ha construido una sólida carrera especialmente dentro del sector tecnológico. 

Se desempeña como fundador y CEO de HBeyond, una firma dedicada a la inversión, con operaciones en Nueva York, Miami y Ciudad de México. Bajo su liderazgo, la compañía se enfoca en logística, inteligencia artificial y otras áreas relacionadas con la tecnología.

Foto embed
Emma Watson Gonzalo Hevia - Revista Quien

En Portada

Sala da trámite a amparo contra CSU por elección de magistrados de la CCt
Nacionales

Sala da trámite a amparo contra CSU por elección de magistrados de la CC

08:15 PM, Mar 03
Condenan a ex presidente del INDEt
Nacionales

Condenan a ex presidente del INDE

06:38 PM, Mar 03
Nuevo revés para Consuelo Porras, sancionada por EEUU, en su aspiración a magistradat
Nacionales

Nuevo revés para Consuelo Porras, sancionada por EEUU, en su aspiración a magistrada

07:13 PM, Mar 03
UEFA y Conmebol buscan sede para la Finalissimat
Deportes

UEFA y Conmebol buscan sede para la Finalissima

08:08 AM, Mar 04
Fueron meses difíciles, reconoce José Contreras tras volver a las canchast
Deportes

"Fueron meses difíciles", reconoce José Contreras tras volver a las canchas

07:25 AM, Mar 04

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalJusticiaElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos