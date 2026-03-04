Emma Watson y su nuevo romance con el ex de Belinda

Gonzalo Hevia Baillères vuelve a ser centro de atención en México, pero esta vez no es por su relación pasada con la cantante Belinda, sino por los recientes rumores que lo vinculan sentimentalmente con Emma Watson.
Fotografías difundidas en redes sociales han incrementado las especulaciones sobre un posible romance entre Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson, captados juntos en distintos lugares de México.
La revista Quién difundió imágenes en las que se observa a Gonzalo Hevia Baillères acompañado de Emma Watson en una actitud reservada aunque notoriamente cercana en la Ciudad de México.
La presencia de ambos en lugares públicos desató la conversación digital, centrándose en la posibilidad de una relación fuera de los reflectores.
Las primeras versiones sobre este nuevo vínculo surgieron en diciembre de 2025, tras ser captados juntos en Courchevel, en los Alpes franceses.
Poco tiempo después, la pareja fue vista de vacaciones en Punta Mita, uno de los destinos más exclusivos de México.
Recientemente las cámaras registraron su presencia conjunta en la capital mexicana. Aunque no existe confirmación oficial por parte de los involucrados, ambos mantienen sus vidas privadas alejadas de los medios y evitan hacer declaraciones públicas sobre su situación sentimental.
Antecedentes sentimentales
Gonzalo Hevia Baillères no es ajeno a la vida pública ni al mundo del entretenimiento. En 2022 se le relacionó sentimentalmente con Belinda, famosa por su carrera musical y presencia mediática.
Incluso, circuló la versión de que la canción "Heterocromía" estaría dedicada a él, una indicación de que el final de esa relación habría sido complicado.
Emma Watson se consolidó internacionalmente gracias a su papel como Hermione Granger en la saga cinematográfica de "Harry Potter" y es reconocida también por su activismo a favor de la igualdad de género, el empoderamiento femenino y la sostenibilidad ambiental.
La actriz británica estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Brown y suele mantener un perfil discreto sobre su vida privada.
En el ámbito profesional, Gonzalo Hevia Baillères ha construido una sólida carrera especialmente dentro del sector tecnológico.
Se desempeña como fundador y CEO de HBeyond, una firma dedicada a la inversión, con operaciones en Nueva York, Miami y Ciudad de México. Bajo su liderazgo, la compañía se enfoca en logística, inteligencia artificial y otras áreas relacionadas con la tecnología.