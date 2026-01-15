 Belinda y Los Ángeles Azules: Canción del Mundial México
Belinda, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan harán la canción del Mundial para México

Los artistas se unen para lanzar una cumbia especial en el Mundial 2026. La selección mexicana inaugurará el torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Mundial México canción / FOTO: Instagram

El inicio de 2026 marca una cuenta regresiva vibrante hacia la esperada Copa Mundial de Futbol, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. 

En esta nueva edición, la música nuevamente jugará un papel protagónico en la celebración, pues se confirmó que Los Ángeles Azules, junto a Belinda y Santa Fe Klan, lanzarán una cumbia dedicada al espíritu mundialista.

La creación de este tema especial surgió tras la propuesta de un patrocinador, quien eligió específicamente a la agrupación y a una artista femenina: Belinda fue la elegida.

"Hubo un patrocinador que dijo: «Yo quiero entrar al Mundial y yo quiero a Los Ángeles Azules para que hagan el tema y quiero a una persona de sexo femenino», y que le tocó a Belinda. Ya habíamos tenido acercamientos con ella, pero el volver a hacer algo nuevo yo creo que es algo muy, muy padre para, para los dos", comentó Elías Mejía, integrante de Los Ángeles Azules.

El músico no reveló más detalles al respecto, por lo que se desconoce cómo se llamará el tema y cuándo se estrenará. Cabe mencionar que no se trata de la canción oficial del evento deportivo.

México

La participación mexicana en el Mundial tendrá un inicio especialmente significativo. Ellos abrirán la competencia el 11 de junio en el icónico Estadio Azteca, enfrentándose a Sudáfrica en el primer partido conforme al sorteo oficial de la FIFA llevado a cabo en diciembre de 2025 en Estados Unidos.

La Selección Mexicana de Futbol encabezará el Grupo A y, según lo dispuesto por el sorteo, sus rivales confirmados hasta el momento serán:

  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

En 33 días, la FIFA recibió un promedio de 15 millones de solicitudes de entradas por día.

Todavía queda un rival por definir, que saldrá del repechaje entre los siguientes equipos:

  • Dinamarca
  • Macedonia
  • República Checa
  • Irlanda

El ganador de esa serie completará el grupo y se medirá ante México en la fase de grupos.

