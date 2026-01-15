Belinda y Los Ángeles Azules: Canción del Mundial México

El inicio de 2026 marca una cuenta regresiva vibrante hacia la esperada Copa Mundial de Futbol, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.
En esta nueva edición, la música nuevamente jugará un papel protagónico en la celebración, pues se confirmó que Los Ángeles Azules, junto a Belinda y Santa Fe Klan, lanzarán una cumbia dedicada al espíritu mundialista.
La creación de este tema especial surgió tras la propuesta de un patrocinador, quien eligió específicamente a la agrupación y a una artista femenina: Belinda fue la elegida.
"Hubo un patrocinador que dijo: «Yo quiero entrar al Mundial y yo quiero a Los Ángeles Azules para que hagan el tema y quiero a una persona de sexo femenino», y que le tocó a Belinda. Ya habíamos tenido acercamientos con ella, pero el volver a hacer algo nuevo yo creo que es algo muy, muy padre para, para los dos", comentó Elías Mejía, integrante de Los Ángeles Azules.
El músico no reveló más detalles al respecto, por lo que se desconoce cómo se llamará el tema y cuándo se estrenará. Cabe mencionar que no se trata de la canción oficial del evento deportivo.
México
La participación mexicana en el Mundial tendrá un inicio especialmente significativo. Ellos abrirán la competencia el 11 de junio en el icónico Estadio Azteca, enfrentándose a Sudáfrica en el primer partido conforme al sorteo oficial de la FIFA llevado a cabo en diciembre de 2025 en Estados Unidos.
La Selección Mexicana de Futbol encabezará el Grupo A y, según lo dispuesto por el sorteo, sus rivales confirmados hasta el momento serán:
- Sudáfrica
- Corea del Sur
Todavía queda un rival por definir, que saldrá del repechaje entre los siguientes equipos:
- Dinamarca
- Macedonia
- República Checa
- Irlanda
El ganador de esa serie completará el grupo y se medirá ante México en la fase de grupos.