Premios Lo Nuestro 2026: Belinda, Nodal, Ángela y Cazzu

La gala de Premios Lo Nuestro 2026 podría ser escenario de un esperado encuentro entre Christian Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu y Belinda, figuras envueltas en una de las historias mediáticas más comentadas.
El evento se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, bajo el lema "Honrando lo que somos", según la organización oficial del evento.
La posibilidad de que estos cuatro artistas coincidan en el mismo recinto se debe a sus múltiples nominaciones en las distintas categorías de los prestigiosos galardones.
Además, según la información disponible, ninguno de ellos tiene compromisos públicos o conciertos anunciados para la fecha de la ceremonia, lo que alimenta las especulaciones sobre su asistencia y un posible encuentro que ya es tema de conversación en redes sociales.
Nominaciones
Según la lista oficial difundida por la organización, los artistas están nominados en:
Christian Nodal
- Artista Masculino del Año - Música Mexicana
- Canción del Año - Música Mexicana por "El Amigo"
- Canción Mariachi/Ranchera del Año por "Amé"
- Álbum del Año - Música Mexicana por "¿Quién + como yo".
Ángela Aguilar
- Mejor combinación femenina por "Maldita Primavera" junto a Yuri
- Colaboración del Año - Pop, por "Abrázame" con Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
- Artista Femenina del Año - Música Mexicana
- Canción Mariachi/Ranchera del Año por "Nadie Se Va Como Llegó"
Cazzu
- Artista Pop Femenina del Año
- Canción del Año - Pop por "Con Otra"
Belinda
- Colaboración del Año - Música Mexicana por "300 Noches" con Natanael Cano
Un historial de relaciones cruzadas
La historia que une a Christian Nodal con Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar se ha desarrollado a lo largo de varios años y ha sido ampliamente documentada por los medios.
Nodal y Belinda mantuvieron una relación muy pública que culminó en un compromiso en 2021. Sin embargo, su separación se anunció en febrero de 2022, en medio de rumores sobre diferencias personales y económicas.
Poco después, Christian Nodal inició una relación con la rapera argentina Cazzu. Fruto de esta unión, en septiembre de 2023, la pareja dio la bienvenida a su hija Inti. La noticia de su separación llegó en mayo de 2024, sorprendiendo a muchos de sus seguidores.
Ese mismo mes de mayo de 2024, Christian Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar. La rapidez con la que se desarrolló este nuevo romance generó un intenso debate en redes sociales, donde parte del público señaló a Aguilar como "la tercera en discordia".
Tanto Ángela como Nodal negaron categóricamente cualquier traslape entre sus relaciones. La pareja se casó en julio de 2024, consolidando su unión.