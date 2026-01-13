 Ángela Aguilar regala a Nodal un lujoso cumpleaños
Farándula

Ángela Aguilar sorprende a Nodal con costoso regalo de cumpleaños

Christian Nodal celebró sus 27 años con un regalo inesperado, el emotivo momento quedó grabado en video y se volvió viral.

Ángela Aguilar y Nodal , Instagram
Ángela Aguilar y Nodal / FOTO: Instagram

Christian Nodal, el reconocido cantante de regional mexicano, celebró su cumpleaños número 27 con un obsequio que capturó la atención de sus seguidores y generó revuelo en las plataformas digitales.

En un gesto cargado de simbolismo y tradición, su esposa, Ángela Aguilar, le entregó un majestuoso caballo, convirtiendo la celebración en Zacatecas en uno de los momentos más comentados de la semana en el ámbito del espectáculo. 

La sorpresa, cuidadosamente planeada por la propia Ángela, se volvió viral rápidamente, destacando la originalidad del regalo y la emotiva reacción del festejado.

Foto embed
Ángela Aguilar - Instagram

El acontecimiento tuvo lugar días antes de la fecha oficial del cumpleaños de Nodal y fue inmortalizado en un video que pronto circuló por diversas redes sociales.

Las imágenes muestran al intérprete visiblemente conmovido y sorprendido al descubrir el imponente animal. La espontaneidad de su reacción contrastó con los regalos más convencionales que suelen intercambiarse entre figuras públicas, añadiendo un toque personal y auténtico a la celebración.

Enamorados

Inicialmente, algunas versiones apuntaban a que el regalo provenía de Pepe Aguilar, padre de Ángela y figura prominente en la música ranchera. Sin embargo, fue la propia Ángela Aguilar quien despejó las dudas.

A través de comentarios en TikTok, la cantante confirmó que ella fue la artífice de la idea y la encargada de la entrega del caballo, subrayando que se trató de un detalle personal y significativo para su esposo. Esta aclaración reafirmó la conexión y el cariño entre la pareja, desmintiendo las especulaciones iniciales.

El escenario elegido para este memorable momento fue el rancho El Soyate, un lugar emblemático para la familia Aguilar y profundamente arraigado en la cultura ecuestre mexicana. 

El caballo, un ejemplar de porte fuerte y cuidado aspecto, no solo impresionó por su elegancia, sino también por el equipo charro con el que fue presentado, evocando las ricas tradiciones ecuestres del país. Este detalle añadió una capa de significado cultural al regalo, conectándolo con las raíces que ambos artistas han defendido a lo largo de sus carreras.

