 Video filtrado: Inside la mansión de Ángela Aguilar y Nodal
Filtran video del interior de la mansión Ángela Aguilar y Christian Nodal

Majestuosa, inmensa y lujosa, pero lo que llama la atención es que la casa está llena de fotos de ellos, en cada rincón, dejando claro que este hogar tiene su sello.

ángela y Nodal, Instagram
ángela y Nodal / FOTO: Instagram

La residencia de Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelve a acaparar miradas en redes sociales este 2025.

Tras semanas envueltos en rumores de infidelidad, ahora circulan imágenes y videos que muestran la imponente mansión donde ambos artistas conviven, cautivando a sus seguidores con los detalles de su hogar durante la época decembrina.

Recientemente, diversos clips difundidos en plataformas sociales mostraron cómo la pareja refleja elegancia y majestuosidad en su hogar.

La mansión destaca por una decoración navideña impecable, encabezada por un espectacular árbol que decora la sala principal y resalta bajo la luz de la temporada.

La influencer Chamonic compartió un video que permite observar uno de los detalles más comentados: a la entrada de la casa, hay una fotografía de gran tamaño de la boda de Ángela y Christian, sirviendo como símbolo del vínculo entre ambos en medio de los rumores recientes.

Los seguidores de la pareja han señalado cómo la decoración navideña en la mansión de los artistas combina lujo y un ambiente cálido. Las luces, los ornamentos y el árbol central transforman el hogar en un escenario acogedor, mostrando una faceta familiar de ambos intérpretes, incluso cuando las especulaciones sobre su relación circulan constantemente.

Rumores de infidelidad rodean a la pareja

En los últimos días surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Christian Nodal hacia Ángela Aguilar, luego de circular imágenes y grabaciones donde él aparece junto a una violinista de su equipo.

Algunas versiones afirman que Ángela Aguilar habría pedido a su esposo el despido de esta colaboradora. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de los involucrados.

El miércoles, la artista compartió un mensaje en Instagram que, según reportes, fue borrado a los pocos minutos de su publicación, en el cual defendió con firmeza su matrimonio y lanzó una clara advertencia contra quienes intenten desestabilizar su relación con el intérprete de regional mexicano.

"El amor es muy complicado pero a la vez hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos costó sostenerlo. Jamás dejaré que se metan en este amor sincero", se lee en una parte del mensaje. 

Ángela Aguilar - Instagram

