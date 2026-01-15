 FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas
Deportes

FIFA recibe más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

En 33 días, la FIFA recibió un promedio de 15 millones de solicitudes de entradas por día.

Compartir:
Gianni Infantino, presidente de la FIFA
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: EFE

La FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá durante la fase de ventas del sorteo aleatorio, cuyo plazo cerró el martes tras abrir el pasado 11 de diciembre.

En estos 33 días, la FIFA ha recibido un promedio de 15 millones de solicitudes por día, un récord de demanda, procedentes de países como España, Argentina o Brasil, además de los tres anfitriones.

"El partido más demandado de esta fase de venta fue el Colombia-Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami, seguido del México-República de Corea del 18 de junio en Guadalajara; la final, que se disputará en Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio; el partido inaugural, que enfrenta a México y Sudáfrica y se jugará en Ciudad de México el 11 de junio; y, en el quinto puesto, la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto", informó la FIFA.

Los usuarios sabrán el próximo 5 de febrero si sus solicitudes han sido aceptadas.

TikTok, la plataforma preferente de FIFA para Mundial 2026

Conoce el material que podrá ser visto en TikTok durante el evento del año.

Gianni Infantino agradece

"500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que una demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial. En nombre de la FIFA, quiero dar las gracias y felicitar a los aficionados de todo el planeta por esta respuesta extraordinaria", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos. Por eso nos comprometemos a habilitar otros mecanismos para formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de toda una serie de experiencias fuera de los estadios, tanto presenciales como en línea, y que pueda participar el mayor número posible de personas en el que va a ser la mayor competición de la historia", añadió el dirigente.

El Mundial 2026, el evento del año

Conoce las predicciones sobre las selecciones favoritas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

*Información EFE.

En Portada

Los criminales que siguen en el Ministerio Público: Arévalo reacciona por captura de líder comunitariot
Nacionales

"Los criminales que siguen en el Ministerio Público": Arévalo reacciona por captura de líder comunitario

08:50 AM, Ene 15
INFOM acciona ante la CC para recuperar su capacidad de financiamiento municipal t
Nacionales

INFOM acciona ante la CC para recuperar su capacidad de financiamiento municipal

08:23 AM, Ene 15
Guatemala se prepara para la Max Tott 2026t
Deportes

Guatemala se prepara para la Max Tott 2026

07:29 AM, Ene 15
Zendaya regresa a Euphoria: Revelan el primer tráiler t
Farándula

Zendaya regresa a Euphoria: Revelan el primer tráiler

07:06 AM, Ene 15

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos