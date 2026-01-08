 TikTok, la plataforma preferente de FIFA para Mundial 2026
TikTok, la plataforma preferente de FIFA para Mundial 2026

Conoce el material que podrá ser visto en TikTok durante el evento del año.

FIFA defiende que este acuerdo hará el Mundial 2026 más accesible para millones de aficionados.
FIFA defiende que este acuerdo hará el Mundial 2026 más accesible para millones de aficionados. / FOTO: EFE

La red social TikTok será la plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, con el objetivo de convertirla en "referencia para aficionados y creadores durante el torneo", según informó este jueves la organización en un comunicado.

El acuerdo entre FIFA y TikTok estará vigente hasta finales de 2026 y permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales de la competición explotarlos en esta red social, "retransmitir en directo momentos de los partidos, publicar vídeos personalizados y acceder a contenido especial producido por la FIFA", así como "monetizar su cobertura del Mundial a través de formatos publicitarios premium de TikTok".

  • Retransmitir en directo 
  • Videos personalizados
  • Contenido especial producido por la FIFA
El Mundial 2026, el evento del año

Conoce las predicciones sobre las selecciones favoritas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Un Mundial más accesible 

FIFA defiende que este acuerdo hará el Mundial 2026 más accesible para millones de aficionados. "El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el mayor número posible de aficionados, y no se nos ocurre una mejor forma de hacerlo", afirma Mattias Grafström, secretario general de FIFA. "El fútbol no deja de crecer, evolucionar y unir cada vez más a las personas, por lo que debemos adaptar la forma en que compartimos y promocionamos este deporte", añade.

Ya en el Mundial femenino de futbol de 2023, FIFA y TikTok establecieron una colaboración que acumuló, según datos de FIFA, miles de millones de visitas. Ahora, el centro de contenido temático de TikTok para la Copa Mundial de la FIFA 2026 permitirá "disfrutar de contenidos únicos sobre las 48 selecciones participantes" o "disfrutar de otros incentivos, como pegatinas y filtros personalizados o funciones de gamificación", según el comunicado. Un grupo de creadores de contenido elegidos por la organización accederán, además, a momentos exclusivos e imágenes de archivo.

"Nos hace mucha ilusión que los seguidores puedan disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 más allá de los 90 minutos que dura un partido", explica James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok. "Existe un 42 % más de probabilidades de que los seguidores vean un partido en directo tras disfrutar de contenido deportivo en TikTok. Estamos conectando con la próxima generación de aficionados al fútbol, sobre todo mujeres y jóvenes, y convirtiendo esa pasión en una participación e interacción sin precedentes", concluye.

Netflix y la FIFA anuncian acuerdo para lanzar un videojuego oficial del Mundial 2026

La FIFA confirmó una alianza con Netflix para desarrollar un videojuego oficial del Mundial, que se lanzaría en verano del 2026 sin costo adicional para los suscriptores.

*Información EFE.

