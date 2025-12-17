Netflix será la plataforma del videojuego del Mundial 2026

Netflix y la FIFA han sellado un acuerdo estratégico que promete transformar la manera en que millones de aficionados vivirán el fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como parte de esta alianza, la plataforma de streaming lanzará en verano de 2026 un videojuego de simulación futbolística completamente reinventado, disponible de forma exclusiva y gratuita para los suscriptores de Netflix Games. El proyecto busca capturar la emoción, el drama y la esencia más pura del torneo más importante del planeta en un formato accesible, dinámico y pensado para todo tipo de público.
El nuevo juego, desarrollado y publicado por Delphi Interactive, estará diseñado para ser fácil de aprender, pero desafiante de dominar, permitiendo partidas en solitario o enfrentamientos en línea con amigos. Todo lo que se necesitará será una cuenta de Netflix y un teléfono móvil, lo que elimina barreras de entrada y amplía el alcance del videojuego a una audiencia global. Para Netflix, esta iniciativa refuerza su apuesta por el entretenimiento interactivo, integrando los videojuegos en su ecosistema junto a series y películas, incluso con la posibilidad de jugar directamente desde el televisor usando el móvil como control.
Netflix y la FIFA se unen para el Mundial 2026
Alain Tascan, presidente de Games en Netflix, destacó que la Copa Mundial de 2026 será un evento cultural sin precedentes y que este juego permitirá a los aficionados llevar esa pasión directamente a sus hogares. En la misma línea, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que esta colaboración representa un hito en la visión de la organización por innovar en el espacio de los videojuegos de fútbol, con el objetivo de llegar a miles de millones de seguidores de todas las edades y redefinir el concepto tradicional de los juegos de simulación.
Desde Delphi Interactive, sus directivos señalaron que el reto es crear el juego de fútbol más divertido, accesible y global jamás desarrollado. Para la compañía, trabajar junto a la FIFA y Netflix supone la oportunidad de marcar el inicio de una nueva era del fútbol digital, en la que cualquiera, en cualquier parte del mundo, pueda sentir la magia del deporte rey con solo tocar un botón. Este acuerdo suena como el pitazo inicial de una propuesta ambiciosa, cuyos próximos detalles comenzarán a revelarse a lo largo de 2026.