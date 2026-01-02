 El Mundial 2026, el evento del año
Deportes

El Mundial 2026, el evento del año

Conoce las predicciones sobre las selecciones favoritas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El año 2026 traerá las emociones gracias al Mundial 2026
El año 2026 traerá las emociones gracias al Mundial 2026 / FOTO: EFE

El 5 de diciembre en Washington se celebró el sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Estados Unidos, México y Canadá, los anfitriones, encabezaron los grupos D, A y B, respectivamente. El partido inaugural será el 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

El mundial con más selecciones de la historia tendrá a Brasil en el grupo C, Uruguay en el H con España, Ecuador y Curazao en el E con Alemania, Paraguay en el D con Estados Unidos y Panamá en el L con Inglaterra.

Argentina, vigente campeona mundial, estará en el grupo J con Argelia, Austria y Jordania, mientras que Colombia irá al grupo K con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Bolivia y Surinam, como Jamaica y Nueva Caledonia, jugarán el repechaje el 26 de marzo en Monterrey y Guadalajara; los ganadores competirán el 31 de marzo ante Congo e Irak por los últimos dos boletos de clasificación al torneo.

Mundial 2026: Messi no jugará en Miami; Haaland y Mbappe se citan en Boston

El calendario oficial, presentado este sábado por la FIFA, ubicó a la selección campeona del mundo en Kansas y Dallas.

Formato del Mundial 2026

  • Fase de grupos: 12 grupos de 4 equipos cada uno
  • Avanzan los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros
  • Esto da 32 equipos en la nueva ronda de dieciseisavos de final
  • Luego, se jugarán fases tradicionales de octavos, cuartos, semis y final, en formato de eliminación directa

Este cambio busca más partidos competitivos y mayor inclusión, aunque aumenta la duración y la carga para los jugadores.

La FIFA define los premios económicos del Mundial 2026

La FIFA aprobó una bolsa total de 727 millones de dólares en premios para el Mundial 2026, una cifra récord que representa un aumento del 50 % respecto a lo distribuido en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Las 16 sedes del Mundial 2026

  • Estados Unidos (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.
  • México (3): Ciudad de México (Azteca), Guadalajara y Monterrey.
  • Canadá (2): Toronto y Vancouver.

La mayoría de los partidos se jugarán en Estados Unidos, con estadios icónicos como SoFi Stadium (Los Ángeles) o Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Seattle: Egipto-Irán del Mundial 2026 celebrará el Orgullo LGBTQ+

La designación representa una prueba para FIFA, que enfrentó críticas en el Mundial de 2022 en Qatar, donde también están penalizadas las relaciones del mismo sexo.

Favoritos y predicciones para Mundial 2026

Según simulaciones de supercomputadoras (como Opta) y casas de apuestas, estas son las predicciones

  • España: Favorita principal (17% de probabilidades), por su título en la Euro 2024, juventud y equilibrio
  • Francia: Alta chance (13-15%), con talento generacional (Mbappé y compañía)
  • Inglaterra: 12%, buscando romper la sequía desde 1966
  • Brasil y Argentina: Siempre contendientes; Argentina defiende el título, pero el formato ampliado diluye un poco las predicciones
  • Otras menciones: Portugal (impulsada por Ronaldo), Alemania, Países Bajos.
Mundial 2026: un sorteo sin grupo de la muerte

Entre los grupos más comentados se encuentran el Grupo J, con Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

