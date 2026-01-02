El Mundial 2026, el evento del año

El 5 de diciembre en Washington se celebró el sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Estados Unidos, México y Canadá, los anfitriones, encabezaron los grupos D, A y B, respectivamente. El partido inaugural será el 11 de junio entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.
El mundial con más selecciones de la historia tendrá a Brasil en el grupo C, Uruguay en el H con España, Ecuador y Curazao en el E con Alemania, Paraguay en el D con Estados Unidos y Panamá en el L con Inglaterra.
Argentina, vigente campeona mundial, estará en el grupo J con Argelia, Austria y Jordania, mientras que Colombia irá al grupo K con la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Bolivia y Surinam, como Jamaica y Nueva Caledonia, jugarán el repechaje el 26 de marzo en Monterrey y Guadalajara; los ganadores competirán el 31 de marzo ante Congo e Irak por los últimos dos boletos de clasificación al torneo.
Formato del Mundial 2026
- Fase de grupos: 12 grupos de 4 equipos cada uno
- Avanzan los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros
- Esto da 32 equipos en la nueva ronda de dieciseisavos de final
- Luego, se jugarán fases tradicionales de octavos, cuartos, semis y final, en formato de eliminación directa
Este cambio busca más partidos competitivos y mayor inclusión, aunque aumenta la duración y la carga para los jugadores.
Las 16 sedes del Mundial 2026
- Estados Unidos (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.
- México (3): Ciudad de México (Azteca), Guadalajara y Monterrey.
- Canadá (2): Toronto y Vancouver.
La mayoría de los partidos se jugarán en Estados Unidos, con estadios icónicos como SoFi Stadium (Los Ángeles) o Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).
Favoritos y predicciones para Mundial 2026
Según simulaciones de supercomputadoras (como Opta) y casas de apuestas, estas son las predicciones
- España: Favorita principal (17% de probabilidades), por su título en la Euro 2024, juventud y equilibrio
- Francia: Alta chance (13-15%), con talento generacional (Mbappé y compañía)
- Inglaterra: 12%, buscando romper la sequía desde 1966
- Brasil y Argentina: Siempre contendientes; Argentina defiende el título, pero el formato ampliado diluye un poco las predicciones
- Otras menciones: Portugal (impulsada por Ronaldo), Alemania, Países Bajos.