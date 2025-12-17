La FIFA define los premios económicos del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer este miércoles los premios económicos que se repartirán en la Copa Mundial de 2026, una edición histórica que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El Consejo del organismo aprobó una contribución financiera récord de 727 millones de dólares para las selecciones participantes, cifra que representa un incremento del 50 % respecto a lo distribuido en Catar 2022 y que marca un nuevo estándar en la historia del torneo.
Del monto total, 655 millones de dólares se destinarán directamente a premios deportivos entre las 48 selecciones clasificadas. El campeón del mundo recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones. El tercer lugar será premiado con 29 millones y el cuarto con 27 millones, reflejando una escala progresiva que recompensa el rendimiento deportivo en las etapas decisivas del certamen.
Cifras récord para la FIFA
La distribución también contempla compensaciones significativas para las selecciones que alcancen rondas intermedias. Los equipos que finalicen entre el quinto y el octavo lugar percibirán 19 millones de dólares; del noveno al decimosexto, 15 millones; del puesto 17 al 32, 11 millones; y los ubicados entre el 33 y el 48 recibirán 9 millones, lo que garantiza ingresos importantes incluso para quienes no superen la fase de grupos.
Además, cada selección clasificada recibirá un millón y medio de dólares adicionales para cubrir gastos de preparación, lo que asegura un ingreso mínimo de 10,5 millones por equipo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que el Mundial 2026 será pionero en su impacto económico, al fortalecer no solo a las selecciones participantes, sino también a la comunidad global del fútbol, consolidando el crecimiento y la equidad financiera del deporte a nivel internacional.