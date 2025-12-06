FIFA revela el calendario del Mundial 2026

La FIFA presentó este sábado, durante una transmisión en vivo, el calendario oficial de la fase de grupos para el Mundial 2026. En el evento participaron leyendas del fútbol como Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Hristo Stoichkov y Alexi Lalas, acompañados del presidente del organismo, Gianni Infantino. La ceremonia dio continuidad al sorteo realizado un día antes en Washington, donde quedaron conformados los doce grupos que disputarán esta inédita primera fase.
La edición de 2026 marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo, no solo por el incremento en la cantidad de selecciones participantes, sino también por su realización conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. Esta estructura ampliada promete ofrecer más competitividad, nuevos enfrentamientos inéditos y una experiencia global que reflejará la diversidad del fútbol mundial.
Novedades para el Mundial 2026
El torneo arrancará oficialmente el jueves 11 de junio, con México inaugurando el certamen en el Estadio Ciudad de México. A partir de ese momento, las tres naciones anfitrionas repartirán la emoción del balompié en sus principales ciudades, brindando escenarios de primer nivel para un calendario cargado de duelos vibrantes. Cada jornada presentará múltiples partidos, permitiendo a los aficionados disfrutar de un auténtico festival deportivo desde el primer día.
A lo largo de dos semanas, las 48 selecciones tendrán la misión de superar la fase de grupos para abrirse paso hacia las rondas eliminatorias. Con encuentros altamente esperados, la fase inicial promete ser tan exigente como apasionante. A continuación, se presenta el calendario oficial distribuido con viñetas para una lectura más clara y organizada.
Calendario - Fase de grupos
Jueves, 11 de junio 2026
- 13:00 - México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 20:00 - Corea del Sur vs. Europa D - Grupo A - Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio 2026
- 13:00 - Canadá vs. Europa A - Grupo B - Toronto Stadium
- 19:00 - Estados Unidos vs. Paraguay - Grupo D - Los Angeles Stadium
- 22:00 - Australia vs. Europa C - Grupo D - BC Place Vancouver
Sábado, 13 de junio 2026
- 13:00 - Qatar vs. Suiza - Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium
- 16:00 - Brasil vs. Marruecos - Grupo C - Boston Stadium
- 19:00 - Haití vs. Escocia - Grupo C - New York New Jersey Stadium
Domingo, 14 de junio 2026
- 11:00 - Alemania vs. Curazao - Grupo E - Philadelphia Stadium
- 14:00 - Países Bajos vs. Japón - Grupo F - Dallas Stadium
- 17:00 - Costa de Marfil vs. Ecuador - Grupo E - Houston Stadium
- 20:00 - Europa B vs. Túnez - Grupo F - Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio 2026
- 10:00 - España vs. Cabo Verde - Grupo H - Miami Stadium
- 13:00 - Bélgica vs. Egipto - Grupo G - Los Angeles Stadium
- 16:00 - Arabia Saudita vs. Uruguay - Grupo H - Atlanta Stadium
- 19:00 - Irán vs. Nueva Zelanda - Grupo G - Seattle Stadium
- 22:00 - Austria vs. Jordania - Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 16 de junio 2026
- 13:00 - Francia vs. Senegal - Grupo I - New York New Jersey Stadium
- 16:00 - Repechaje 2 vs. Noruega - Grupo I - Boston Stadium
- 19:00 - Argentina vs. Argelia - Grupo J - Kansas City Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
- 11:00 - Portugal vs. Repechaje 1 - Grupo K - Houston Stadium
- 14:00 - Inglaterra vs. Croacia - Grupo L - Toronto Stadium
- 17:00 - Ghana vs. Panamá - Grupo L - Dallas Stadium
- 20:00 - Uzbekistán vs. Colombia - Grupo K - Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio 2026
- 10:00 - Europa D vs. Sudáfrica - Grupo A - Atlanta Stadium
- 13:00 - Suiza vs. Europa A - Grupo B - Los Angeles Stadium
- 16:00 - Canadá vs. Qatar - Grupo B - BC Place Vancouver
- 19:00 - México vs. Corea del Sur - Grupo A - Estadio Guadalajara
- 22:00 - Europa C vs. Paraguay - Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 19 de junio 2026
- 13:00 - Estados Unidos vs. Australia - Grupo D - Seattle Stadium
- 16:00 - Escocia vs. Marruecos - Grupo C - Boston Stadium
- 19:00 - Brasil vs. Haití - Grupo C - Philadelphia Stadium
- 22:00 - Túnez vs. Japón - Grupo F - Estadio Monterrey
Sábado, 20 de junio 2026
- 11:00 - Países Bajos vs. Europa B - Grupo F - Houston Stadium
- 14:00 - Alemania vs. Costa de Marfil - Grupo E - Toronto Stadium
- 18:00 - Ecuador vs. Curazao - Grupo E - Kansas City Stadium
Domingo, 21 de junio 2026
- 10:00 - España vs. Arabia Saudita - Grupo H - Miami Stadium
- 13:00 - Bélgica vs. Irán - Grupo G - Los Angeles Stadium
- 16:00 - Uruguay vs. Cabo Verde - Grupo H - Atlanta Stadium
- 19:00 - Nueva Zelanda vs. Egipto - Grupo G - BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio 2026
- 11:00 - Argentina vs. Austria - Grupo J - Dallas Stadium
- 15:00 - Francia vs. Repechaje 2 - Grupo I - New York New Jersey Stadium
- 18:00 - Noruega vs. Senegal - Grupo I - Philadelphia Stadium
- 21:00 - Jordania vs. Argelia - Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
- 11:00 - Portugal vs. Uzbekistán - Grupo K - Houston Stadium
- 14:00 - Inglaterra vs. Ghana - Grupo L - Boston Stadium
- 17:00 - Panamá vs. Croacia - Grupo L - Toronto Stadium
- 20:00 - Colombia vs. Repechaje 1 - Grupo K - Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio 2026
- 13:00 - Suiza vs. Canadá - Grupo B - BC Place Vancouver
- 13:00 - Europa A vs. Qatar - Grupo B - Seattle Stadium
- 16:00 - Escocia vs. Brasil - Grupo C - Miami Stadium
- 16:00 - Marruecos vs. Haití - Grupo C - Atlanta Stadium
- 19:00 - Europa D vs. México - Grupo A - Estadio Ciudad de México
- 19:00 - Sudáfrica vs. Corea del Sur - Grupo A - Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio 2026
- 14:00 - Ecuador vs. Alemania - Grupo E - Philadelphia Stadium
- 14:00 - Curazao vs. Costa de Marfil - Grupo E - New York New Jersey Stadium
- 17:00 - Túnez vs. Países Bajos - Grupo F - Dallas Stadium
- 17:00 - Japón vs. Europa B - Grupo F - Kansas City Stadium
- 20:00 - Europa C vs. Estados Unidos - Grupo D - Los Angeles Stadium
- 20:00 - Paraguay vs. Australia - Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
- 13:00 - Noruega vs. Francia - Grupo I - Boston Stadium
- 13:00 - Senegal vs. Repechaje 2 - Grupo I - Toronto Stadium
- 18:00 - Uruguay vs. España - Grupo H - Houston Stadium
- 18:00 - Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Grupo H - Estadio Guadalajara
- 21:00 - Nueva Zelanda vs. Bélgica - Grupo G - Seattle Stadium
- 21:00 - Egipto vs. Irán - Grupo G - BC Place Vancouver
Sábado, 27 de junio 2026
- 15:00 - Panamá vs. Inglaterra - Grupo L - New York New Jersey Stadium
- 15:00 - Croacia vs. Ghana - Grupo L - Philadelphia Stadium
- 17:30 - Colombia vs. Portugal - Grupo K - Miami Stadium
- 17:30 - Repechaje 1 vs. Uzbekistán - Grupo K - Atlanta Stadium
- 20:00 - Jordania vs. Argentina - Grupo J - Kansas City Stadium
- 20:00 - Argelia vs. Austria - Grupo J - Dallas Stadium