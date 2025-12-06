 Mundial 2026: Messi no jugará en Miami
Deportes

Mundial 2026: Messi no jugará en Miami; Haaland y Mbappe se citan en Boston

El calendario oficial, presentado este sábado por la FIFA, ubicó a la selección campeona del mundo en Kansas y Dallas.

Compartir:
Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina - Argentina
Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina / FOTO: Argentina

Lionel Messi no jugará con Argentina en Miami durante la fase de grupos del Mundial 2026, pese a la enorme expectación generada por la afición que lo sigue desde su llegada a esa ciudad en 2023. El calendario oficial, presentado este sábado por la FIFA, ubicó a la selección campeona del mundo en Kansas y Dallas para sus tres primeros partidos, dejando fuera al sur de Florida del recorrido albiceleste.

Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas, iniciando la defensa del título en territorio estadounidense. Luego viajará a Dallas, donde enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará su grupo contra Jordania el 27. Aunque su base estará en Miami, Messi no tendrá acción allí durante esta fase, lo que supone un golpe para los seguidores locales que esperaban verlo en casa.

Boston: uno de los duelos más esperados 

Mientras tanto, uno de los duelos más esperados del torneo sí tendrá sede destacada: Boston. El Gillette Stadium albergará el cara a cara entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes se enfrentarán en el Francia-Noruega del 26 de junio, a las 15:00 hora local. La selección francesa debutará el 16 de junio ante Senegal en Nueva Jersey y luego jugará en Filadelfia ante un rival de la repesca.

El anuncio del calendario, realizado en un acto encabezado por Gianni Infantino y acompañado por leyendas como Ronaldo, Totti, Stoichkov y Lalas, confirmó además las sedes y horarios de los 72 partidos de la fase de grupos. Equipos como México, Brasil, Portugal, Inglaterra, Alemania y España también conocieron sus rutas iniciales, en un reparto que dejó a Estados Unidos como epicentro del torneo.

Aunque Messi no pisará Miami durante la fase de grupos, el Mundial 2026 promete choques de alto voltaje, con el enfrentamiento entre Haaland y Mbappé como uno de los duelos más esperados del verano.

En Portada

Gobierno de Trump admite deportación ilegal de guatemalteco protegido por orden judicialt
Nacionales

Gobierno de Trump admite deportación ilegal de guatemalteco protegido por orden judicial

07:43 AM, Dic 06
Diputados cuelgan piñatas de diablo en protesta por retrasos en el Doroteo Guamuch Florest
Deportes

Diputados cuelgan piñatas de diablo en protesta por retrasos en el Doroteo Guamuch Flores

11:35 AM, Dic 06
Implementan cierre temporal de carriles en Boca del Monte por trabajost
Nacionales

Implementan cierre temporal de carriles en Boca del Monte por trabajos

10:57 AM, Dic 06
Stranger Things: la actriz que fue reemplazada y pocos televidentes lo notaront
Farándula

Stranger Things: la actriz que fue reemplazada y pocos televidentes lo notaron

07:31 AM, Dic 06

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosNoticias de GuatemalaDonald TrumpEE.UU.SeguridadPNCFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos