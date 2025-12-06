Mundial 2026: Messi no jugará en Miami

Lionel Messi no jugará con Argentina en Miami durante la fase de grupos del Mundial 2026, pese a la enorme expectación generada por la afición que lo sigue desde su llegada a esa ciudad en 2023. El calendario oficial, presentado este sábado por la FIFA, ubicó a la selección campeona del mundo en Kansas y Dallas para sus tres primeros partidos, dejando fuera al sur de Florida del recorrido albiceleste.
Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas, iniciando la defensa del título en territorio estadounidense. Luego viajará a Dallas, donde enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará su grupo contra Jordania el 27. Aunque su base estará en Miami, Messi no tendrá acción allí durante esta fase, lo que supone un golpe para los seguidores locales que esperaban verlo en casa.
Boston: uno de los duelos más esperados
Mientras tanto, uno de los duelos más esperados del torneo sí tendrá sede destacada: Boston. El Gillette Stadium albergará el cara a cara entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes se enfrentarán en el Francia-Noruega del 26 de junio, a las 15:00 hora local. La selección francesa debutará el 16 de junio ante Senegal en Nueva Jersey y luego jugará en Filadelfia ante un rival de la repesca.
El anuncio del calendario, realizado en un acto encabezado por Gianni Infantino y acompañado por leyendas como Ronaldo, Totti, Stoichkov y Lalas, confirmó además las sedes y horarios de los 72 partidos de la fase de grupos. Equipos como México, Brasil, Portugal, Inglaterra, Alemania y España también conocieron sus rutas iniciales, en un reparto que dejó a Estados Unidos como epicentro del torneo.
Aunque Messi no pisará Miami durante la fase de grupos, el Mundial 2026 promete choques de alto voltaje, con el enfrentamiento entre Haaland y Mbappé como uno de los duelos más esperados del verano.