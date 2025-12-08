 Egipto-Irán del Mundial 2026 celebrará el Orgullo LGBTQ+
Deportes

Seattle: Egipto-Irán del Mundial 2026 celebrará el Orgullo LGBTQ+

La designación representa una prueba para FIFA, que enfrentó críticas en el Mundial de 2022 en Qatar, donde también están penalizadas las relaciones del mismo sexo.

Irán vs. Egipto ha sido catalogado como el partido del Orgullo
Irán vs. Egipto ha sido catalogado como el partido del Orgullo / FOTO: Olé

Un partido del Mundial 2026 en Seattle (Estados Unidos), que enfrentará a Egipto e Irán -dos países donde la homosexualidad está penalizada- fue designado por los organizadores locales como el "Partido del Orgullo LGBTQ+".

El comité organizador local de Seattle, una de las ciudades de la costa oeste estadounidense sede del torneo de la FIFA, había designado con anterioridad que el partido que se disputará en el estadio Lumen Field el 26 de junio sería dedicado en apoyo a la comunidad LGBTQ+.

El fin de semana se supo que las selecciones de Egipto e Irán, que penalizan las relaciones entre el mismo sexo, disputaran el encuentro en esa fecha.

El juego entre los dos países que pertenecen al Grupo G coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo LGBTQ+, que se celebra en Seattle.

El Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC), que no tiene relación con la FIFA, ha dicho que seguirá con los planes de celebración en medio de la irónica situación.

Mundial 2026: un sorteo sin grupo de la muerte

Entre los grupos más comentados se encuentran el Grupo J, con Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Egipto e Irán castigan el homosexualismo

Tanto en Irán como en Egipto, las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas con severos castigos, incluso la pena de muerte en algunos casos, según denuncias de defensores de esta comunidad como Human Rights Watch (HRW).

La designación representa una prueba para FIFA, que enfrentó críticas en el Mundial de 2022 en Qatar, donde también están penalizadas las relaciones del mismo sexo. No obstante, ese país permitió la exhibición de banderas arcoíris.

"Con cientos de miles de visitantes y miles de millones de espectadores en todo el mundo, este es un momento único para mostrar y celebrar a las comunidades LGBTQIA+ en Washington, garantizando al mismo tiempo un impacto significativo y duradero para las empresas, las artes y las organizaciones locales", asegura PMAC en su web.

PMAC hace parte del comité local de Seattle que organiza celebraciones alrededor de los encuentros del Mundial 2026.

FIFA revela el calendario del Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio, una edición histórica que reunirá a 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá durante más de un mes de competencia.

*Información EFE.

Emisoras  Escúchanos