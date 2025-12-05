 Mundial 2026: un sorteo sin grupo de la muerte
Deportes

Mundial 2026: un sorteo sin grupo de la muerte

Entre los grupos más comentados se encuentran el Grupo J, con Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Mundial 2026 deja grupos accesibles para todos., FIFA.
Mundial 2026 deja grupos accesibles para todos.

El sorteo del Mundial 2026, celebrado en el Kennedy Center de Washington, dejó una sorpresa: no hay un grupo de la muerte definido. Con 48 selecciones repartidas en 12 grupos y 104 partidos programados, esta edición se perfila como la más grande de la historia, y el destino de los equipos quedó marcado por bolillas extraídas por figuras como Rio Ferdinand, Shaquille O’Neal, Tom Brady y Wayne Gretzky.

El evento contó con un despliegue de estrellas internacionales, incluyendo a Donald Trump, Gianni Infantino, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Lauryn Hill, quienes presenciaron el reparto de los equipos. Más allá del espectáculo, lo importante para los fanáticos y analistas del fútbol fue el perfil de los grupos, donde predominan las zonas accesibles y las selecciones se distribuyen de manera equilibrada, evitando enfrentamientos extremadamente desequilibrados desde la fase de grupos.

Entre los grupos más comentados se encuentran el Grupo J, con Argentina, Argelia, Austria y Jordania; y el Grupo K, con Portugal, Colombia, Uzbekistán y el ganador del Repechaje FIFA 1. Mientras que selecciones favoritas como Brasil, Francia, Alemania, España e Inglaterra quedaron distribuidas en distintos grupos, asegurando que las primeras fases permitan cierto margen de maniobra y partidos más abiertos.

Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo considerado accesible

El grupo de la Argentina de Messi luce accesible y con margen para avanzar sin sobresaltos.

Nuevo formato 

El nuevo formato del torneo contempla que los dos primeros de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. Esto aumenta las posibilidades de clasificación y permite que equipos considerados "menores" puedan soñar con avanzar a la siguiente ronda.

Con esta estructura, el Mundial 2026 promete partidos emocionantes y una competencia más equilibrada, en la que la primera fase deja de ser un obstáculo casi insalvable para las selecciones emergentes. La atención ahora se centra en la preparación de los equipos, que comienzan a planificar estrategias para aprovechar la accesibilidad de sus grupos y soñar con avanzar lo más lejos posible en la cita más grande del fútbol mundial.

