 Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo accesible
Argentina inicia el Mundial 2026 en un grupo considerado accesible

El grupo de la Argentina de Messi luce accesible y con margen para avanzar sin sobresaltos.

Lionel Messi estará con Argentina para el último amistoso del año
FOTO: EFE

La Selección Argentina quedó ubicada como cabeza de serie del Grupo J en el sorteo del Mundial 2026 y, más allá del impacto global del evento, la principal lectura para la vigente campeona del mundo es clara: el grupo luce accesible y con margen para avanzar sin sobresaltos.

El sorteo determinó que Argentina dispute la fase de grupos en la región central y oeste de Estados Unidos, con sedes en Kansas City, Dallas o San Francisco, ciudades que ofrecen logística favorable y condiciones climáticas menos extremas que otros sectores del país.

La Albiceleste con un camino inicial más cómodo

Analistas y aficionados coincidieron en que el grupo presenta rivales de menor jerarquía comparados con otros históricos contendientes, lo que le otorga a la Albiceleste un camino inicial más cómodo. Esto permitirá a Lionel Scaloni planificar con flexibilidad, administrar cargas y proyectar un esquema que llegue afinado a las fases decisivas del torneo.

La expectativa, como siempre, es altísima. Pero tras el sorteo, una sensación predomina: Argentina tendrá un arranque mundialista favorable y con todas las condiciones para clasificar sin complicaciones.

Emisoras  Escúchanos