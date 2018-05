Filofobia (MIEDO AL AMOR) y sus causas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Lo malo es que estas propenso a tener algo llamado FILOFOBIA y es el miedo a enamorarse, por eso hoy en dia Las relaciones están en crisis y casi nadie quiere algo formal…

Te hablaremos un poco de lo que es la FILOFOBIA.

la filofobia es el miedo a enamorarse o a entrar en una relación formal. Sin embargo, en casos más agudos puede abarcar hasta el miedo de sentir amor de familiares y amigos.

La filofobia no se trata del nerviosismo normal que ocurre cuando uno comienza a conocer a alguien que le gusta. No son simples mariposas en el estómago.

A veces, simplemente no podemos comprometernos con una pareja, aunque él o ella podría ser el “amor de nuestra vida”. Tener miedo al amor nos puede mantener en un punto cómodo entre la felicidad de disfrutar nuestras cosas sin tener que dar razón de lo que hacemos y sin ser lastimados, así como el conocer más gente de manera constante sin clavarnos. Aquí están algunas razones por las que la mayoría de la gente tiene miedo de enamorarse.

¿Cuáles son estos patrones de conducta asociado con la filofobia? Como el chico de nuestra historia, un mecanismo de defensa muy común para las personas que sufren de filofobia es buscar defectos en su pareja.Luego usan esos supuestos defectos como justificación para no profundizar sus sentimientos. Muchos filofóbicos se encaprichan con relaciones inalcanzables, así no tienen que enfrentarse a su problema, sino que tratan de convencerse a sí mismos de que sí pueden amar, pero que su amor es imposible. esta ves te vamos a presentar 5 indicadores de que tienes miedo a enamorarte.

1. Expectativas poco realistas

Te encontrarás con muchas historias, artículos o películas sobre el amor, las cuales crean un marco de referencias sobre cómo debe ser una relación, lo que nos lleva a una comparación respecto al actuar de nuestra pareja. Al comprobar que las cualidades que ves en tal personaje no concuerdan con las de la pareja que tenemos, nos sentimos mal al respecto.

El amor se supone que significa la búsqueda de una persona que realmente se adapte a tu alma, pero después de este efecto de homenaje social en su mente, buscas algo que encaje en las normas sociales y no en lo que sientes.

2. Miedo a fallar otra vez

Debemos de adaptarnos a la forma de ser de la otra persona, y aceptar que no es ni será como nosotros queremos que sea, por lo que las peleas y desacuerdos se vuelven constantes y desgastantes, motivo suficiente para no establecer una relación. Sin embargo, también está la otra parte, la cual nos remite al dolor de habernos separado de alguien previamente y todo el proceso de superación por el que tuvimos que pasar.

3. Temor al rechazo

La Kakorrhaphiophobia es el miedo al rechazo. Cuando el amor fluye a través del cuerpo, se producen emociones. Estas emociones juegan el papel un papel importante ya que puede encender la llama del amor o bien, destruirlo.

4. Experiencias anteriores

Se sabe que lo que hoy somos (nuestra personalidad y comportamiento) es resultado de lo que hemos vivido. Siempre que hay una situación en la que te recuerda algo vivido y que te afectó, des un paso atrás y decidas seguir con tu vida tal y como está sin involucrar a nadie más.

Existe la posibilidad de fracasar; sin embargo, este miedo es algo natural al que debemos enfrentarnos.

5. El amor no llega por sí solo

Cuando el amor entra en su vida, no es por sí solo, viene con responsabilidades que consumen tiempo y la necesidad de espacio para la otra persona. El amor puede convertirse en una distracción grave para alguien que está orientado a un objetivo; como el amor y el tiempo son directamente proporcionales, muchas veces no podemos ofrecer lo que deberíamos.

Te pedimos no tengas miedo a enamorarte, las etapas de sentirte enamorado son fantásticas y debes de entender que cuando fallas o no resulta lo que esperabas (aprendes). el objetivo es que tengas claro que cuando caes te levantas y comienza as de nuevo.

El amor te servirá también para conocerte así que no importa cuantas veces aprendas, solo encárgate de que cuando estés en una relación des lo mejor de ti y no tengas temor.