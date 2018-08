Fotos: Khloe Kardashian presume su figura en bikini tras perder más de 30 libras - Emisoras Unidas

Khloe Kardashian aprovechó para darse unas breves vacaciones en México, donde fue captada por los paparazzis, con un ajustado traje de baño que dejó ver su figura tras perder más de 30 libras.

La hermana de Kim, dejó atrás el escándalo de la infidelidad de su novio, Tristan Thompson y decidió darse una segunda oportunidad con él en las playas de México, junto a su hermana Kendall Jenner. Como era de esperarse, los paparazzis aprovecharon para captarlas en las situaciones más inesperadas, aunque lo que más llamó la atención fueron las curvas de Khloe tras perder varias libras de peso.

En las fotografías se mira que Khloe y Kedall se divierten en el mar.

“Después de tener a True, no me presioné para perder el peso que me ocasionó la bebé. Solo quería volver a mi rutina habitual antes de quedar embarazada, la cual repetía de cinco a seis veces por semana”, dijo la famosa.