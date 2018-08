Fotos: Usuarios "destrozan" a Maluma por errores de Photoshop de su portada "Mala mía" - Emisoras Unidas

Después de que la fotografía en donde Maluma se mira en una cama rodeado de mujeres en ropa interior generara polémica, ahora es criticada por el mal uso del Photoshop.

Según los usuarios el primer error son los reflejos en los espejos de los objetos que se encuentran sobre las mesitas a los costados de la cama. En la imagen, los reflejos muestran los objetos más lejos de los que deberían estar más cerca.

Además, los usuarios de las redes sociales también detectaron un raro detalle en la pierna de una de las modelos. Y es así como muchos errores fueron apareciendo.

Por si fuera poco, los cibernautas también empezaron a realizar memes:

Oye @maluma, mira que ya te he arreglado yo la cagada de los reflejos,,,

vale que igual se me ha ido la mano en otras cosas, pero chico, cuando cojo el Photoshop…. me entra el locurón y es un no parar. pic.twitter.com/Yqd5OQAcQY

— Zalatoy (@zalatoy) 14 de agosto de 2018