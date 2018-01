Hace 27 años Gloria Estefan retoma su carrera, después de un aparatoso accidente que sufrió - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La cubana Gloria Estefan aún recuerda como si fuera ayer el aparatoso accidente que sufrió en 1990, cuando un camión chocó frontalmente contra el autobús que la transportaba durante una gira musical por Estados Unidos. Después de ésto, Estefan tuvo que pasar por terapias y un prolongado descanso para tomar la decisión de volver a los escenarios.

Un año más tarde, un día como hoy pero de 1991, Gloria Estefan actuó por primera vez en vivo, después del accidente.



Su regreso se dio en la entrega de los premios “American Music Awards” de aquel año, presentación en la que volvió con una nueva propuesta musical, con su tema “Coming Out of the Dark“, mismo que fue inspirado en su recuperación.