Incidente del Paso Diatlov - Emisoras Unidas

El 2 de febrero de 1959 nueve excursionistas aficionados al esquí acampaban por los montes Urales. Es lo último que se supo de ellos. Tras varios meses de búsqueda encuentran los cuerpos sin vida de todos bajo circunstancias extrañas. Más increíble aún es que oficialmente se declaró que murieron a causa de una “poderosa fuerza desconocida” y que los documentos de la investigación se guardaron en secreto hasta la década de los 90. ¿Qué ocurrió realmente?

El 26 de enero de 1972 iba a ser otro día de trabajo más en la vida de la azafata Vesna Vulović. Conocido como el incidente del Paso Diatlov (así se denominó al puerto de montaña donde sucedió debido al nombre del líder de la expedición) estamos ante un auténtico expediente X con todos los ingredientes para dar rienda suelta a la imaginación, de hecho lo ocurrido en esas fechas ha dado lugar a todo tipo de teorías. El sumario de la investigación apelando a esas “fuerzas desconocidas” se mantuvo en el más absoluto secreto hasta varias décadas después. Si el relato ya es peliculero de por sí, cuando los papeles de la investigación se hicieron públicos se descubrió que faltaban muchas páginas del mismo.

Excursión a la Montaña de Muerte

El 25 de enero de 1959 se había formado un grupo de nueve excursionistas más un guía para practicar esquí en un enclave situado en los montes Urales, en un área entre la República de Komi y el óblast de Sverdlovosk. Ninguno llegaba a los 25 años a excepción del guía que tenía 37 años. Eran ochos hombres y dos mujeres estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de los Urales (Ekaterimburgo) cuyo líder se llamaba Igor Dyatlov, de 23 años.

El objetivo de la expedición era llegar a Otorten, una montaña al norte del lugar donde tendría lugar el incidente. Una ruta que en las fechas elegidas, en el mes de febrero, era de categoría III, la más complicada y difícil. Aún así, no era la primera vez para el grupo, quienes tenían experiencia en rutas similares.

El equipo completo llega ese 25 de enero en tren a la ciudad de Ivdel, un enclave situado en el centro de la norteña provincia de Sverdlovsk. Desde ahí parten hasta Vizhai en un vehículo que los transporta para al día siguiente comenzar la marcha hacia Otorten el 27 de enero. En este momento uno de los miembros, Yuri Yudin, da marcha atrás y se despide de la expedición a causa de una enfermedad. Así es como inician la gran caminata el grupo de nueve personas.

En este punto de la historia y según narra la versión oficial, los excursionistas habrían dejado algunos papeles en forma de diarios y cámaras en el último campamento previo al lugar del incidente. Esto hizo posible posteriormente la búsqueda en la zona de los excursionistas.

Finalmente nos encontramos el 31 de enero. Siempre según las fuentes oficiales, el grupo llega al borde de una zona de montaña elevada, seguramente con mal tiempo, así que deciden acampar allí, supuestamente también esperando a que cambie el tiempo para iniciar la escalada. Al día siguiente, el 1 de febrero, el equipo parte con dirección al lado opuesto de la montaña. El tiempo empeora, nieva y dificulta cada vez más la visibilidad de la zona. Los excursionistas se pierde y se desvían hacia el oeste llegando hasta la cara superior de la montaña Kholat Syakhl(Montaña de la Muerte en mansi). En este punto y viéndose perdidos con un tiempo que no ayudaba, deciden acampar allí mismo y continuar la jornada al día siguiente. Jamás saldrían de allí.

Dyatlov, el líder del grupo, había acordado enviar un telegrama al club deportivo al que pertenecían una vez regresaran a Vizhai. Según los cálculos del chico esto sería como máximo el 12 de febrero. Transcurridos varios días después de esa fecha, el 20 de febrero son los familiares del grupo los que dan la voz de alarma y se inicia oficialmente la búsqueda de los excursionistas con varios grupos de rescate compuestos por voluntarios. Luego se sumarían fuerzas del ejército y policía con aviones y helicópteros.

Llegados al 26 de febrero la búsqueda da sus primeros frutos. Encuentran el campamento abandonado en Kholat Syakhl. El escenario: una tienda en muy mal estado que según narraría Mikhail Sharavin, del equipo de rescate:

Estaba medio derribada y cubierta de nieve. También estaba vacía y todas las pertenencias y los zapatos del grupo no estaban.

Los investigadores dijeron que la tienda tenía indicios de que había sido cortada o desgarrada desde su interior, probablemente para abrirla con rapidez. Encuentran una serie de ocho o nueve pares de huellas que llevaban hasta unos bosques cercanos, momento en el que se pierden la huellas cubiertas por la nieve. Allí encuentran junto a un árbol lo que parecen ser los restos de una hoguera y los dos primeros cadáveres, ambos tan sólo con la ropa interior y descalzos. En el árbol hayan restos de sangre, razón por la que se determina que ambos excursionistas habían intentado trepar el árbol.

La búsqueda continúa y encuentran otros tres cadáveres en la misma zona en un espacio de no más de 600 metros del árbol. Uno de ellos es el líder Dyatlov, con una rama de una mano y en una postura que indicaba que se estaba defendiendo o protegiendo. Otro tenía una fisura en el cráneo, quizá un golpe, en cualquier caso no fue esta la causa de la muerte, concluyen como causa la hipotermia. El tercer cadáver era una de las chicas, en este caso la investigación habla de un cuerpo con un tono corporal un tanto extraño, sin más. La hipótesis es que los tres trataban de volver a la tienda de campaña.

Pasarían dos meses hasta que dieron con los otros cuatro excursionistas. El 4 de mayo dan por concluida la búsqueda al encontrar los cadáveres. Habían quedado sepultados bajo la nieve en el interior del bosque. Los cuatro estaban vestidos aunque con partes de ropa que pertenecían a los otros cadáveres. También encuentran una cámara en el cuello de uno de los excursionistas, aunque la investigación oficial concluiría que la película de la misma se había dañado rescatando algunas fotos.

Esto es lo que dice la investigación oficial

Después de hallar a los últimos cuatro cadáveres se abre la investigación para hallar las causas de la muerte. En este punto vamos a repasar lo que han encontrado en las labores de búsqueda:

Los ocho cadáveres de los excursionistas.

Todos a una distancia entre sí de no más de 600 metros.

Algunos sin ropa, otros medio vestidos o con la ropa de otros, todo ellobajo unas temperaturas estimadas de entre -15 y -30 grados Farenheit.

En principio muertes por hipotermia, aunque muchos con heridas.

Una tienda vacía y aparentemente desgarrada.

Ocho o nueve pares de huellas que les llevan hasta los cadáveres.

Una cámara en mal estado

Así da comienzo la investigación judicial del caso, la cual se inició con los primeros cuerpos encontrados. La misma venía a concluir que los primeros cuerpos habían muerto por hipotermia, en cambio, los cuatro cuerpos encontrados en mayo modificaron muchas de las ideas preconcebidas en la investigación.

El examen llevado a cabo por el doctor Boris Vozrozhdenny halló que tres de ellos tenían lesiones mortales. Uno tenía daños importantes en el cráneo, a una de las chicas le faltaban costillas, la lengua y tenía roto el cuello además de encontrarse altos índices de radioactividad en su ropa. Al tercero le encontraron fracturas en el pecho y le faltaban algunos dientes. Todos en general presentaban lesiones mortales, aunque con un pequeño matiz, se trataba de lesiones en su mayoría internas, y en cualquier caso no parecía que hubiera existido algún tipo de pelea o lucha física.

Se dijo como posibilidad de la muerte de los excursionistas que habían sido atacados por indígenas del pueblo mansi

Así se llega a uno de los veredictos más insólitos de cuantos se recuerden. La investigación oficial concluye que todos los miembros del grupo murieron a causa de una “poderosa fuerza desconocida”. No sólo eso, el caso se archivó y se mantiene en el más absoluto de los secretos hasta la década de los 90, momento en el que vuelve a estar disponible y… sorpresa, faltan páginas de la investigación.

Esto es prácticamente lo mismo que abrirle las puertas de par en par a los amigos del misterio y la conspiración para que todas las teorías, pseudoteorías y folclore de la historia de la humanidad se unan y conformen la mayor de las leyendas urbanas. Y así fue. Desde entonces han existido tantas teorías y versiones de supuestos estudios que se hace complicado separar la realidad de la fantasía. Veamos algunas de ellas.

Teorías de la cripta sobre el incidente Diatlov

Desde el Yeti o monstruo de las nieves, hasta la aparición de extrañas esferas anaranjadas en el cielo la misma noche de las muertes, aliens, infrasonidos, fuerzas malignas… estas y otras aventuras “fascinantes” ofrecidas por supuestos excursionistas que se encontraban en la misma zona el mismo día de las muertes han conformado una auténtica Biblia del más allá en cuanto a lo ocurrido esa fecha.

Una de las primeras teorías surgió en cuanto comenzó la investigación. Se dijo como posibilidad de la muerte de los excursionistas que habían sido atacados por indígenas del pueblo mansi. Esta teoría podría valer de no ser porque según la investigación oficial y a través de las palabras del doctor que realizó el examen, los tres jóvenes con lesiones mortales no presentaban heridas tan contundentes. Además, no habían huellas ni rastros de más personas ni señales de lucha cuerpo a cuerpo.

La muerte de los excursionistas fue por hipotermia, lo que a su vez podía inducir a un comportamiento conocido como paradoxical undressing

Otra surgió a través del escritor y periodista Yuri Sverdlovsk, quién en 1967 publicó la novela Of the Highest Degree of Complexity, inspirada en el incidente. Sverdlovsk había formado parte de los grupos de búsqueda y fue fotógrafo oficial en la etapa inicial de la investigación, así que tuvo conocimiento de lo que allí ocurrió. La novela fue escrita y publicada mientras los detalles del accidente se habían mantenido en secreto, razón por la que el escritor no revelaba nada que no fuera la versión oficial de la investigación. De hecho su libro es bastante optimista y solo muere uno de los excursionista. Se dijo durante mucho tiempo que Sverdlovsk tenía una versión alternativa de la novela que jamás lanzó por la censura oficial. El hombre moría en 1980 y al parecer se han perdido todos los archivos y documentos que tenía.

En al año 2000 se llevó a cabo un documental sobre los acontecimientos The Mystery of Dyatlov Pass. Más tarde y con la ayuda del equipo de producción, la escritora Anna Matveyeva publicó una novela de ficción/documental bajo el mismo título. Se trata de un libro plagado de citas sobre las tesis oficiales, diarios encontrados y entrevistas con los investigadores donde la misma Matveyeva se pregunta qué ocurrió e intenta resolverlo. Es probablemente una de las mayores fuentes de material documental sobre el caso.

¿Existe una explicación?

Desde el punto de vista científico lo cierto es que aún hoy no hay una explicación certera que haya resuelto todas las claves. En el año 2012 Internacional Science Times postulaba que la muerte de los excursionistas fue por hipotermia, lo que a su vez podía inducir a un comportamiento conocido como paradoxical undressing donde los sujetos se pueden llegar a quitar la ropa en respuesta a las sensaciones percibidas de un calor que quema.

Esta teoría vendría a complementar una de las más aceptadas, esa noche los jóvenes advirtieron algún peligro, quizá una avalancha (o eso pensaron), y salieron rápidamente de la caseta. Que otros tuvieran parte de las ropas de sus compañeros podría deberse a que habrían muerto más tarde y estos aprovecharon las telas para resguardarse del mal tiempo.

Faltaría saber la razón de esa pérdida de extremidades en algunos excursionistas, quizá podría deberse a la aparición posterior de animales, y sobre todo, la causa de que los documentos se mantuvieran en secreto tanto tiempo con la posterior falta de datos, un hecho que incrementa las teorías de que el gobierno quiso tapar algún error o participación que se desconoce. Finalmente esa radiación a la que se hacía alusión en las ropas tampoco tiene explicación.

Yudin siempre pensó que tras las muertes estaban los militares soviéticos, responsables de alguna manera de lo ocurrido

Lo que sí es cierto es que el paso de montaña donde el grupo estableció su último campamento paso a nombrarse Dyatlov. También existe una Fundación y un museo con el mismo nombre que acoge la misma Universidad Estatal Técnica de los Urales donde un grupo de familiares de las víctimas pide al gobierno que reabra el caso.

Y finalmente falta la única persona del grupo que se salvó del trágico incidente, Yuri Yudin. Él fue el joven que tuvo que dar marcha atrás al viaje debido a una enfermedad. El joven siempre pensó que tras las muertes estaban los militares soviéticos, responsables de alguna manera de lo ocurrido. En el año 2012 y durante una entrevista dijo recordar cómo le habían pedido identificar todo lo encontrado en la escena. Yudin dijo que encontró una ropa de apariencia militar que no pertenecía al grupo, lo que le hizo sospechar de que es posible de que antes de los grupos de rescate allí habían estado antes otros. También dijo recordar como las autoridades parecían estar más interesadas en la razón por la que estaban allí que la propia causa de las muertes.

Más datos que no hacen más que componer un rompecabezas cada vez más difícil. Como el mismo Yudin finalizaba la entrevista, ni él mismo sabe lo que ocurrió:

Si tuviera la oportunidad de pedirle a Dios una sola pregunta, esta sería, ¿Qué le pasó realmente a mis amigos esa noche?

Un año después moría el último de los 10 excursionistas. Yuri Yudin fallecía el 27 de abril del 2013 a los 75 años de edad.