 Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez
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Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez

El mandatario argentino participó en un acto organizado en el Casino de Madrid, en el que es su séptimo viaje a España desde que llegó al poder.

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Javier Milei, presidente de Argentina, EFE
Javier Milei, presidente de Argentina / FOTO: EFE
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El mandatario argentino, Javier Milei, llamó este miércoles "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y consideró que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas".

"En los últimos años España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro fruto del siniestro socialismo del siglo XXI y su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", dijo Milei en un acto organizado en el Casino de Madrid por Nueva Economía Fórum.

El mandatario argentino apuntó, en el que es su séptimo viaje a España desde que llegó al poder, que hay motivos para celebrar a este país "como cuna del liberalismo". "Por lo tanto, es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas, porque ustedes son la zona del liberalismo", dijo.

Milei subrayó que "lo ocurrido en Argentina no fue un fenómeno aislado, aunque sí quizás mucho más veloz y notorio". "Las ideas que desorientaron durante tanto tiempo a los argentinos son ideas que hoy están muy de moda en Europa y en Occidente. Todas estas ideas no son otras que las de los enemigos de Occidente, las de quienes quieren hacer de nosotros una civilización muerta. Nos quieren convertir en una civilización de museos a ser visitados y no de nuevos logros a ser conquistados", criticó.

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Javier Milei, presidente de Argentina - EFE

Milei destacó no obstante que España "tiene un lugar muy especial" en su corazón, "tanto por ser presidente de la nación Argentina como por ser un liberal libertario acérrimo" desde su lugar como mandatario.

"Los sabemos herederos y beneficiarios de esa gran gesta civilizatoria, y por ese motivo seguimos manteniendo con España un vínculo profundo y estrecho", agregó en la capital española. "Mi recomendación hoy, desde la experiencia argentina, es que no le den la espalda a la política en Argentina por demasiado tiempo. Los liberales cometimos ese error, nos quedamos al margen, y eso implicó una decadencia de 100 años para nuestra nación y solo estamos comenzando a salir de ella. (...). Créanme cuando les digo que luchar contra la decadencia rinde frutos", añadió.

Desde que asumió la Presidencia a finales de 2023, Milei ha realizado otros seis viajes a España, en los que se reunió con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros políticos derechistas, pero nunca con Sánchez, a quien ha insultado y cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones.

El primer viaje fue en mayo de 2024 con motivo de su participación en un evento organizado por Vox, donde tildó a Sánchez de "calaña" y llamó "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez. Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático, con el llamado a consultas de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo embajador cinco meses después.

*Con información de EFE

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