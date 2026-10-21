 Papa León XVI retoma las audiencias tras su operación
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Papa León XVI retoma las audiencias tras su operación

El Papa fue dado de alta el pasado sábado del Policlínico Gemelli y ya reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano, donde explicó que retomaría sus actividades gradualmente.

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Papa León XVI retoma las audiencias tras su operación, EFE
Papa León XVI retoma las audiencias tras su operación / FOTO: EFE
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El papa León XIV retomó este miércoles las audiencias y se subió al papamóvil para recorrer la Plaza de San Pedro entre los fieles en ocasión de la audiencia general, después de haber sido operado el pasado 13 de octubre de un cáncer por el que se le tuvo que extirpar un parte del pulmón.

El Papa fue dado de alta el pasado sábado del Policlínico Gemelli y ya reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano, donde explicó que retomaría sus actividades gradualmente.

"Gracias por su apoyo, por vuestsusas oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", dijo el Papa, de 71 años, al iniciar la audiencia general.

A pesar de la jornada lluviosa, el Papa no dudó en subir al papamóvil y recorrer toda la plaza saludando a los fieles antes de la audiencia, mostrando un buen estado y bendiciendo a los niños que le acercaban.

Además, antes de la audiencia general también recibió a los asistentes a una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.

Durante el rezo del ángelus del pasado domingo, el Papa aseguró: "Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones".

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Papa León XVI retoma las audiencias tras su operación - EFE

Por el momento, el Vaticano continúa con los preparativos del viaje del Papa del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú y en los próximos días también hay otras audiencias en agenda.

El hermano del Papa, Louis Prevost, afirmó en una entrevista el fin de semana con el medio estadounidense Fox News: "Seguimos rezando para que la biopsia dé un resultado completamente negativo y todo esté bien", y agregó que el pontífice "está fenomenal". "No esperamos ninguna mala noticia", recalcó.

"Por ahora, lo único que sabemos es que durante la operación consiguieron extirpar todo el cáncer y estamos esperando los resultados de la biopsia", agregó.

*Con información de EFE

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