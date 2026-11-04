Trump reaparece en público tras derrota de los republicanos

El presidente estadounidense, Donald Trump, reapareció en público este miércoles, tras la contundente derrota de los republicanos en las elecciones legislativas en EE. UU., para mostrar a la prensa los avances de las obras del salón de baile que construye en la Casa Blanca.
Durante el acto, que no figuraba en su agenda, Trump agradeció la labor de los trabajadores y aseguró que el nuevo espacio será "no solo el más grande, sino el salón de baile más bonito".
La oposición ha criticado reiteradamente al presidente durante la campaña por centrarse más en sus reformas en Washington que en las preocupaciones reales de los ciudadanos.
"Me critican y me dicen que por qué estoy reformando la Casa Blanca. Pues porque la Casa Blanca es el símbolo de Estados Unidos y tiene que estar perfecta", dijo Trump, que estuvo acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum.
El presidente sufrió una severa derrota en unos comicios que se planteaban como un referéndum sobre su gestión, lastrado por el descontento ante la inflación y el elevado precio de la gasolina a raíz de la guerra que inició en febrero contra Irán.
Durante la campaña, el expresidente demócrata Barack Obama ridiculizó a Trump con una broma que se hizo viral: mientras los estadounidenses no llegan a fin de mes, el presidente tiene la Casa Blanca como si "Sadam Huseín hubiera decorado un Cheesecake Factory", en alusión a la recargada decoración de esa cadena de restaurantes.
Trump, antiguo magnate de la construcción, cerró el lunes la campaña de las elecciones de medio mandato con un discurso frente al estanque reflectante del Monumento a Abraham Lincoln, en el que dedicó la mayor parte de su intervención a hablar de las reparaciones que su Gobierno ha emprendido.
Admite que la guerra motivó derrota republicana
El presidente estadounidense admitió que la guerra que inició contra Irán el pasado febrero está detrás de la contundente derrota republicana en las elecciones del martes, debido al incremento que provocó en los precios de los combustibles, aunque aseguró que, si tuviera que volver a elegir, atacaría de nuevo a la República Islámica.
Al ser preguntado por las críticas vertidas este miércoles por su vicepresidente, JD Vance, contra la guerra de Irán, Trump consideró que lo dicho por él "es, en gran medida, cierto", porque el conflicto "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina". "Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", añadió el republicano, que el pasado 28 de febrero dio la orden de llevar a cabo ataques conjuntos con Israel que dieron pie a un conflicto que ha minado el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz y sigue abierto ocho meses después.
Las palabras de Trump llegan poco después de que Vance culpara en redes sociales a la impopular guerra de Irán de la estrepitosa derrota republicana en los comicios del martes. "La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió Vance en una larga publicación en X, horas después de que los pronósticos confirmaran mayorías demócratas amplias en el Senado y la Cámara de Representantes, lo que complica los dos años de mandato que le restan a Trump.
*Con información de EFE