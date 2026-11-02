 Legislativas en EE. UU.: Trump advierte sobre vetos
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Elecciones legislativas en EE. UU.: Trump advierte que se convertirá en el “señor Veto”

Trump explicó su estrategia ante un hipotético escenario en el que los demócratas ganen el Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.

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Donald Trump, presidente de EE. UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que podría convertirse en el "señor Veto" en caso de que los demócratas consigan la mayoría en el Congreso tras las elecciones legislativas en EE. UU., previstas para este martes 3 de noviembre.

Trump explicó a la cadena Fox News su estrategia ante un hipotético escenario en el que la oposición controle las cámaras legislativas: "Supongo que me convertiré en el 'señor Veto'".

Según detalló, su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos. "No sería la primera vez. Tienes un presidente que no cuenta con la Cámara de Representantes o el Senado, ellos envían propuestas, las vetas y, finalmente, después de un mes o dos de vetarlo todo, se acercan y cierras un acuerdo", argumentó Trump sobre la dinámica de negociación que prevé aplicar, en el video de Fox publicado el domingo.

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Donald Trump, presidente de EE. UU., habla con los medios en las afueras de la Casa Blanca - EFE

A pesar de delinear esta hoja de ruta de confrontación institucional, el presidente estadounidense expresó su confianza en que los republicanos mantengan el control legislativo tras los comicios, lo que evitaría tener que recurrir a esta estrategia de bloqueo.

Cierra campaña

Trump cerró el domingo su maratónica campaña de mítines para las legislativas con dos actos en Iowa y Kansas, estados que están en disputa pese a ser tradicionalmente republicanos y en los que busca movilizar a sus votantes a última hora.

Tras anunciar inicialmente que cancelaba estos mitines, el mandatario reculó y decidió viajar, subrayando la importancia de su visita a estos territorios, en los que en 2024 ganó por diferencias de dos dígitos en puntos porcentuales pero donde el apoyo republicano ha caído en sus casi dos años de mandato.

*Con información de EFE

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