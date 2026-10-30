 Legislativas EE. UU.: Kamala Harris pide votar contra Trump
Internacionales

Elecciones legislativas en EE. UU.: Kamala Harris pide votar contra la “tiranía” de Trump

Harris, quien no descarta volver a aspirar a la Presidencia en 2028, aseguró que los padres fundadores del país previeron que llegaría “un momento como este”.

Compartir:
Kamala Harris, ex vicepresidenta de EE. UU., EFE
Kamala Harris, ex vicepresidenta de EE. UU. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La ex vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, derrotada por Donald Trump en las presidenciales de 2024, llamó, en la recta final de la campaña de las elecciones legislativas en EE. UU. a votar contra la "tiranía" del mandatario republicano.

"Sé que para muchos de nosotros, durante el último año y medio, ha sido difícil. Hemos pasado por un abanico de emociones, desde la ira hasta la tristeza, la depresión, la frustración y la sensación de impotencia y desesperanza. Pero la cuestión es esta: ese momento ha terminado", declaró Harris en un acto electoral en Macon, Georgia.

Foto embed
Kamala Harris, ex vicepresidenta de EE. UU. - EFE

Harris, quien no descarta volver a aspirar a la Presidencia en 2028, aseguró que los padres fundadores del país previeron que llegaría "un momento como este", en el que, según dijo, un mandatario intentaría someter a los demás poderes del Estado. "Pero lo maravilloso de este momento, tal como lo diseñaron los fundadores, es que, cuando nos enfrentamos a una tiranía de este tipo, tiene que llegar un momento en el que activemos el poder del pueblo. Y ese momento es ahora", afirmó al llamar a votar en las elecciones legislativas el 3 de noviembre.

La ex vicepresidenta Harris visitó Georgia, un estado que votó por Trump hace dos años y que ahora se perfila como decisivo para la "ola demócrata" que pronostican algunas encuestas.

Los demócratas buscan la reelección del senador Jon Ossoff, cuyo escaño consideran clave para disputar a los republicanos el control de la Cámara Alta. También aspiran a llevar a Keisha Lance Bottoms a la gobernación, lo que la convertiría en la primera mujer y la primera afroamericana gobernadora de Georgia.

A nivel nacional, las encuestas apuntan a una probable victoria de la oposición demócrata en la Cámara de Representantes y a la posibilidad de que arrebate a los republicanos la mayoría también en el Senado debido al descontento por la inflación y la guerra de Irán.

Trump visitó Georgia la semana pasada para intentar movilizar al electorado republicano, mientras que el expresidente Barack Obama participó el miércoles en la campaña demócrata en ese mismo estado.

*Con información de EFE

En Portada

Familia de Melisa Palacios pide investigar supuesta salida de prisión de Fernanda Bonillat
Nacionales

Familia de Melisa Palacios pide investigar supuesta salida de prisión de Fernanda Bonilla

09:19 AM, Oct 30
MP realiza allanamientos por caso Solórzano Foppat
Nacionales

MP realiza allanamientos por caso Solórzano Foppa

08:14 AM, Oct 30
Disparan contra motorista frente al Campo Martet
Nacionales

Disparan contra motorista frente al Campo Marte

11:27 AM, Oct 30
Empleados públicos tendrán descanso el lunes 2 de noviembre por el Día de los Santost
Nacionales

Empleados públicos tendrán descanso el lunes 2 de noviembre por el Día de los Santos

07:43 AM, Oct 30
¿Sin planes para el fin de semana? Disfruta de una exposición de barriletes de Sumpango con entrada gratuitat
Farándula

¿Sin planes para el fin de semana? Disfruta de una exposición de barriletes de Sumpango con entrada gratuita

09:29 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridEstados UnidosEE.UU.Justicia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar