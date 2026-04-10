 Kamala Harris considera candidatura presidencial para 2028
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Kamala Harris dice que considera candidatura presidencial para 2028

"Podría hacerlo", anotó la demócrata, que ha pasado un periodo de relativa ausencia mediática tras el relevo en la Casa Blanca.

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EFE
Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca / FOTO:

La ex vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, aseguró este viernes que está sopesando la posibilidad de una candidatura presidencial de cara a los comicios de 2028, después de haber perdido contra Donald Trump en 2024.

"Lo estoy pensando", respondió Harris, de manera directa, ante la pregunta del activista Al Sharpton sobre si volvería a competir por la Casa Blanca en el próximo ciclo electoral.

"Podría hacerlo", anotó la demócrata, que ha pasado un periodo de relativa ausencia mediática tras el relevo en la Casa Blanca, aunque matizó que todavía se encuentra en un proceso de reflexión.

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Kamala Harris acepta derrota en elecciones en EE. UU. -

"Sé lo que requiere"

Harris hizo estas declaraciones en un evento organizado por la National Action Network (NAN) en Nueva York, donde también repasó su trayectoria en la Administración de Joe Biden y su visión sobre el estado actual del país.

"Sé lo que es el trabajo (de presidente) y sé lo que requiere", afirmó la ex vicepresidenta, subrayando que su oficina en el Ala Oeste estaba a apenas unos pasos de la del mandatario.

*Con información de EFE

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