 Tren en Egipto: Accidente deja 7 muertos y más de 100 heridos
Internacionales

Accidente entre dos trenes en Egipto deja siete fallecidos y más de un centenar de heridos

Fuerte colisión entre trenes provoca tragedia en la provincia de Guiza, Egipto.

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Accidente entre dos trenes en Egipto deja siete fallecidos y más de un centenar de heridos., Captura de pantalla video de X.
Accidente entre dos trenes en Egipto deja siete fallecidos y más de un centenar de heridos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Al menos siete personas murieron y otras 125 resultaron heridas luego de que dos trenes de pasajeros chocaran en la provincia de Guiza, al sur de El Cairo, Egipto. El accidente provocó el descarrilamiento de varios vagones y movilizó a numerosos equipos de emergencia para atender a las víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un tren que cubría la ruta de Guiza a Fayoum impactó por detrás a otra unidad que se dirigía desde El Cairo hacia Asuán. La colisión ocasionó que varios vagones se salieran de las vías, dejando a decenas de pasajeros con diferentes lesiones.

Tras el accidente, ambulancias y equipos de rescate se desplazaron al lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos a distintos centros asistenciales de la zona. Las autoridades sanitarias informaron que los heridos presentaban contusiones, abrasiones, fracturas en extremidades, pelvis y vértebras, además de lesiones en la cabeza, el rostro y el tórax.

El Ministerio de Sanidad detalló que los pacientes fueron sometidos a radiografías y otros exámenes médicos para determinar la gravedad de sus lesiones y proporcionarles el tratamiento correspondiente.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente ferroviario en Egipto?

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer qué provocó el choque entre ambas unidades y determinar si existió alguna falla operativa o responsabilidad de los involucrados.

Por su parte, el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, ordenó realizar una investigación urgente sobre lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas.

Mientras continúan las diligencias, los equipos de emergencia trabajan en el retiro de los vagones siniestrados y las autoridades mantienen las acciones correspondientes para esclarecer uno de los accidentes ferroviarios recientes que ha generado conmoción en el país.

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