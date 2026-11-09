 Trump pone en duda legitimidad de legislativas en EE. UU.
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Trump pone en duda legitimidad de las legislativas en EE. UU.

Trump, que sigue sin reconocer su derrota en las presidenciales de 2020 ante Joe Biden, ha insistido en cuestionar la fiabilidad del sistema de voto por correo, sembrando dudas sobre la limpieza de los procesos electorales en EE. UU.

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Donald Trump, presidente estadounidense, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, cuestionó este lunes la limpieza de las elecciones legislativas que el pasado 3 de noviembre asestaron un duro golpe a su partido y concedieron el control de las dos Cámaras del Congreso a la oposición demócrata.

"¿Alguien cree realmente que estas 'elecciones' fueron honestas? ¿Cómo pudieron estar tan equivocadas las encuestas?", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social. "Algunas 'oleadas' de votos anticipados fueron tan masivas que resultaba imposible ganar, sin importar cuánta gente acudiera a votar", añadió el mensaje del republicano, que concluyó diciendo que "¡Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!".

Trump, que sigue sin reconocer su derrota en las presidenciales de 2020 ante Joe Biden, ha insistido en cuestionar la fiabilidad del sistema de voto por correo, sembrando dudas sobre la limpieza de los procesos electorales en EE. UU.

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Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE

En el mensaje, el republicano parece querer poner también en duda la fiabilidad de los sistemas informáticos utilizados por los estados en la votaciones, insinuando que su funcionamiento pesa más en el resultado que la propia voluntad de los votantes.

Hasta ahora, Trump no había cuestionado los resultados de las elecciones celebradas el pasado martes e incluso había reconocido que la guerra que inició contra Irán y sus políticas migratorias habrían inclinado a sus votantes a votar contra el partido republicano.

El presidente también había manifestado su disposición a trabajar con los demócratas en el Congreso a partir de enero, cuando arranca la nueva legislatura.

Por otra parte, el republicano anunció el viernes que sustituiría a su jefa de Gabinete, Susie Wiles, por el hasta ahora subjefe de Gabinete para políticas, Stephen Miller, considerado el principal arquitecto de la política migratoria de su Administración.

Los comicios del pasado 3 de noviembre sirvieron para renovar los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir también a gobernadores y otros cargos municipales.

*Con información de EFE

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