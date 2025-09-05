Joe Biden se sometió a operación de cáncer de piel

El expresidente de EE. UU., Joe Biden, a quien se diagnosticó el pasado mayo un agresivo cáncer de próstata, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel, según adelantó NBC News, citando a una portavoz de quien fuera inquilino de la Casa Blanca entre 2021 y 2025.
Biden, de 82 años, habría sido sometido a una intervención de cirugía Mosh, una técnica que se utiliza en los diagnósticos de cáncer de piel más frecuentes, aseguró NBC News, que apuntó que se desconoce la fecha exacta de la operación.
El medio estadounidense abundó, sin embargo, que el expresidente Biden fue fotografiado el mes pasado saliendo de una iglesia en el estado de Delaware, y que ya entonces tenía una incisión visible en la cabeza.
Cáncer "agresivo"
El también exsenador y ex vicepresidente Biden, nacido en 1942 en el seno de una familia católica de origen irlandés en la ciudad minera de Scranton (Pensilvania), fue diagnosticado en mayo pasado con cáncer de próstata en estado "agresivo" con metástasis en los huesos, y a finales del mismo mes inició el tratamiento con buenas expectativas.
"El cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por animarnos con amor y apoyo", escribió el exmandatario en su cuenta de la red social X, tras darse a conocer la noticia. El mensaje estaba acompañado por una 'selfie', en la cual se le veía sonriente, junto a su esposa Jill y su gato.
En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa. Antes de asumir el cargo de presidente de EE. UU. también le fueron extirpadas varias lesiones cancerosas de piel que no constituían melanoma.
*Con información de EFE