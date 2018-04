Kate Winslet no podía acercarse a los niños en el set de Titanic - Emisoras Unidas

¿No es curioso como los actores revelan datos curiosos años después de que se estrenó una película?

En el caso de Titanic, han sido muchos los secretos que se han revelado a través de los años. Con motivo del 20 aniversario de su estreno uno de sus actores más pequeños en la cinta confesó algunas cosas sobre trabajar con estrellas de Hollywood en una gran producción.

Se trata del pequeño niño ‘irlandés’ que tal vez recuerdes por una de las escenas finales. Cuando una madre está con sus dos hijos en cama y les cuenta una historia mientras el barco se hunde.

El actor que sólo tiene una línea en la película se llama Reese Thompson III y ahora tiene 25 años. En entrevista con Cosmopolitan habló de cómo fue trabajar en el set de Titanic.

Entre los secretos que reveló dijo que Kate Winslet tenía prohibido acercarse a los niños porque decía muchas groserías.

Sin embargo, Thompson si conoció a Leonardo DiCaprio, aunque no tuvo ninguna escena con él pero compartieron el mismo cuarto de maquillaje.

«Mi mamá me cuenta que Leo era muy amigable y me hacía reír, me hacía caras chistosas, hubo poca interacción con él», agregó.