Khloe Kardashian está embarazada con casi nueve meses y será una niña.

Pero eso no ha impedido que la magnate de 33 años reduzca su carga de trabajo.

El miércoles, la novia de la estrella del baloncesto Tristan Thompson, de 27 años, estaba ocupada conectando su nueva línea de maternidad Good Mama, una rama de Good American, en las redes sociales.

Una de las estrellas de The Keeping Up With La posó en topless con los pantalones vaqueros de maternidad mostrando su estómago.