La Fiscal General habla de la Cicig y de las conferencias de Prensa - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

María Consuelo Porras tiene más de 30 años de ejercicio como abogada y notaria. Ha sido catedrática universitaria y ha trabajado como magistrada de varias instancias judiciales.

Ella tomó posesión del cargo de Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP) el 17 de mayo para el período 2018-2022, en sustitución de Thelma Aldana. Su experiencia profesional le da margen para tener toda la cautela a la hora de responder las interrogantes de la Prensa.

Hoy estuvo en el programa A Primera Hora donde se refirió de forma escueta al futuro de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)

¿Ve algún tiempo razonable para la transferencia de capacidades de Cicig hacia los fiscales del MP?

No. No lo veo con plazo determinado. Tengo colegas que estuvieron ahí cuando yo estuve como fiscal, y todavía están ahí. Hay mucho elemento capacitado en el MP.

#EUFiscalGeneral Consuelo Porras: “Lo que se ha advertido es el apoyo de la CICIG al Ministerio Público, por la investigación, la capacidad técnica. El Ministerio Público está en camino de fortalecer sus capacidades. Estamos en camino a eso”. pic.twitter.com/K3lsSgpqtU — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 29, 2018

¿Cuál es su visión de la Cicig, ha estado usted en contra o a favor de que permanezca en el país?

Nunca he estado en contra de ninguna institución que genere apoyo a las instituciones guatemaltecas. Siempre he sido de las personas que aceptan cualquier apoyo, siempre y cuando fortalezca nuestro sistema de justicia.

¿Ha visto algún grado de injerencia de la Cicig?

Como hasta ahora voy a entrar frontalmente al trabajo con el comisionado, no puedo precisar una posición.

¿Cómo califica el desempeño de Iván Velásquez, respecto de los anteriores comisionados?

Cada comisionado traía una forma de apoyar a las instituciones y somos respetuosos de todos los colegas. No todos tenemos el mismo estilo y la forma de actuar. Soy respetuosa de las actuaciones de los tres comisionados.

#EUFiscalGeneral | Jefa del MP analiza futuro del fiscal Juan Francisco Sandoval.https://t.co/88vwUJazmr pic.twitter.com/CAX1m3Lybi — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 29, 2018

¿Estaría usted a favor de que se renovara el mandato de Cicig?

No tengo postura porque no es competencia del MP.

Y si le pidieran alguna recomendación…

No he tenido la oportunidad de trabajar con el Comisionado. Sobre la base del conocimiento de la institución podría decir sí o no.

¿Y desde afuera cómo ve a la Cicig?

Me gusta dar criterio sobre una base cierta. Tengo que tener el conocimiento pleno, para poder asumir un criterio.

#EUFiscalGeneral | Fiscal General: Si hubiera pruebas suficientes se pedirá el retiro de la inmunidad de Jimmy Morales.https://t.co/pWSR2MgFwF pic.twitter.com/edlK4B7s5U — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 29, 2018

¿Ya se reunió con el jefe de la Cicig?

No. Fue solo de visita de cortesía. Quedamos que en un futuro inmediato tendremos una reunión de trabajo. Previamente tengo que reunirme con el licenciado Juan Francisco Sandoval para ver cómo está la Feci y y saber si él se va como Fiscal Regional.

¿Cómo manejará las conferencias de Prensa, lo hará igual que como lo hacía su antecesora, con Cicig?

Soy una mujer de Derecho. Toda mi actuación tiene que circunscribirse con apego a la ley y de acuerdo con el artículo 251 de la Constitución, agregado a los artículos 13 y 14, respecto de la presunción de inocencia. No se puede dar información si se corre el riesgo de perder una investigación.

Entonces, ¿no dará conferencias?

No necesariamente se puede puntualizar en forma genérica. Se verá si no se corre el riesgo de perder los indicios fundamentales de una investigación. La ley establece que debe tenerse autorización de juez para dar información sobre algún sindicado.

Sin embargo, recordemos que los juicios son orales, y que, desde ese momento, ya hay participación de los medios de comunicación.

#EUFiscalGeneral Consuelo Porras: “Estamos realizando el diagnóstico y la evaluación del desempeño de todos los fiscales, y estamos visitando todas las fiscalías a manera de establecer el estado real, sus necesidades, aciertos y desaciertos”. Fotos: Erwin Macz. pic.twitter.com/E0WjSAPXQx — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 29, 2018

¿Cuándo sí o cuando no habrá Conferencias?

Se analizará a la luz del estado de la investigación que se tenga.

¿Se hubieran evitado algunas conferencias en el pasado?

En el caso que me viene a memoria, en el caso de un exministro de Economía (Adolfo Lacs), en cuyo caso no había orden de aprehensión y ya se estaba dando declaraciones. No podemos adelantar el acontecimiento cuando no tenemos certeza de las actuaciones.

No se puede estar convocando a conferencia en cada caso en particular. La función está en investigar el caso y llevarlo a los jueces quienes establecen en qué estado va a quedar cada sindicado.

¿Y la transparencia interna?

La transparencia se está dando en todo momento. Hay comunicación, hay información para la prensa. Ustedes han advertido que siempre se les está generando toda la información de todas las fiscalías.

#EUFiscalGeneral Consuelo Porras: “Somos respetuosos de todos los colegas, no todos tenemos el mismo estilo de actuar”, respecto a los comisionados que han estado a cargo de la CICIG. pic.twitter.com/8wSljkCAiR — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 29, 2018

Escuche nuevamente el programa aquí: ▼